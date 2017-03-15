Мама гимнастки-чемпионки Анастасии Гришиной выгнала ее и оставила без денег

Недавно Сеть ужаснули подробности личной жизни олимпийской чемпионки. Гимнастка Анастасия Гришина призналась KP.RU, что ее мама выгнала ее на улицу и оставила без квартиры. Анастасия обратилась за помощью к журналистам: «Мне очень стыдно,больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину,которую мне, как чемпионке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице».

ТАСС

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Анастасия начала заниматься гимнастикой в 7 лет. Ее заметили тренеры, когда она начала побеждать на соревнованиях, а уже в 13 лет Гришина попала в сборную. «Я никогда в жизни не интересовалась,сколько там мне платят. Хотя знала, что и в ЦСКА у меня оклад, и в сборной. После победы на Олимпиаде мне и машину подарили — AUDI А7, и лично Собянин вручил сертификат на 2,5 миллиона рублей. Но я была несовершеннолетняя, и всеми моими банковскими счетами, картами и машинами распоряжалась мама,и я ей полностью доверяла. Да и куда мне было тратить?» — рассказывает Гришина.

ТАСС

Анастасия выиграла серебряную медаль на Олимпийский играх в Лондоне в 2012 году,на ее счету несколько медалей Чемпионатов Европы, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 19 лет Анастасия завершила спортивную карьеру из-за травм, которые мешали ей выступать: «Несколько операций уже было, но ничего не помогает. После Лондона я еще выступала пару лет, но результаты уже не те,к сожалению. Колено сильно болело».

vk.com/id13625665

Анастасия, наконец, смогла посвятить время себе: поступила на журфак МГУ, вышла замуж. Анастасия рассказывает, что первая ссора произошла, когда она попросила мать вернуть ее банковские карты, чтобы оплатить свадьбу: «Еле-еле мне их отдала, но на счетах было всего около 100 000 рублей. Ну 100, так 100, что же делать. Витя большую часть торжества оплатил. Сыграли свадьбу. И я практически сразу же поняла, что жду ребенка».

vk.com/id13625665

Анастасия поделилась, что мечтала об отдельной квартире, поэтому она продала подаренную машину за 2 миллиона рублей: «Практически сразу мама забрала их себе,просто достав из тумбочки, пока мы были на работе: „Пусть у меня побудут, чтобы вы не потратили“. Ну ладно, думаем, пусть у нее полежат. В итоге мы выбрали „однушку“ в районе Подрезково за 3,7 миллиона. Но и эта квартира в итоге тоже оказалась оформлена на мою маму, это было ее жесткое условие, иначе она вообще отказывалась давать деньги на покупку. На этот раз мотив был такой: чтобы муж не отобрал».

vk.com/id13625665

Все имущество семьи было записано либо на старших братьев, либо на родителей. Мама Гришиной говорила дочери: «Не надо тебе иметь отдельную жилплощадь. Лучше, чтобы ты была прописана в коммуналке, тогда есть шанс, что тебе от государства за заслуги квартиру и дадут».

vk.com/id13625665

После рождения ребенка новоиспеченная бабушка осталась жить с молодыми родителями,чтобы помогать по хозяйству. Но ссоры и упреки со стороны матери продолжались. В какой-то момент Анастасия не выдержала — собрала вещи и ушла из дома. Вместе с мужем они решили переночевать у друзей. В это время женщина поменяла замки в двери.

vk.com/id13625665

Анастасия рассказала журналистам, что была в шоке после похода в банк: «Я получила выписки по всем моим счетам за все годы и была просто шокирована. Оказывается, все это время я получала приличную зарплату — около 100 000 в месяц, что мне регулярно перечисляли крупные денежные премии за участие в соревнования, что только в 2012 году после Олимпиады на мои счета поступило порядка 5 миллионов рублей. Всего за все эти годы я заработала больше 20 миллионов, и еще машина. Но все, абсолютно все эти деньги тут же снимались с моих счетов мамой. Последняя крупная сумма 2 000 000 рублей была обналичена буквально накануне свадьбы, за день до того, как мама отдала мне карточки,уверяя, что на счетах ничего нет. Это самый натуральный обман». Гришина обратилась с иском в суд: «Мне пришлось это сделать, так как мои родители не хотят ничего обсуждать».

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