На МКАДе произошла авария с участием трех легковых автомобилей и фуры с полуприцепом

Авария с участием четырех автомобилей произошла сегодня ранним утром на МКАДе. В ДТП поучаствовали три легковушки и грузовой автомобиль. По предварительным данным, погибших на месте аварии нет, но зафиксирован один пострадавший.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент выясняются сотрудниками дорожной полиции. Движение на данном участке трассы сильно затруднено. По сообщения СМИ, в районе ДТП образовалась длинная пробка. В среднем водители теряют около часа, чтобы пройти данный участок. А перекрыты на МКАДе сразу три полосы движения.

К текущему моменту удалось выяснить, что погибших в результате аварии на МКАД нет. Однако известно об одном пострадавшем. Его личность не разглашается. После аварии к месту ДТП были вызваны врачи, которые оказали пострадавшему неотложную помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Авария случилась сегодня, 15 марта, ранним утром в районе первого километра окружной автодороги. В ней поучаствовали три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом. От удара тяжелая фура перевернулась.

В результате чего произошла авария, пока неизвестно. Сотрудники ГИБДД работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

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