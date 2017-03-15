Новости Сирии. Сегодня 15 марта 2017

Первый день переговоров по Сирии в Астане: новые выкрутасы оппозиции

В первый день третьего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане стало известно, что представители вооруженной сирийской оппозиции отказались приезжать в столицу Казахстана, что затруднило выполнение намеченных на этот раунд задач, а именно завершения формирования единой карты присутствия в Сирии подразделений террористических группировок.

Несмотря на это, глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев, подводя итоги сегодняшних консультаций, заверил, что сторонам есть, чем заняться, и что итоги переговоров будут востребованы в ходе встречи в Женеве.

Источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что «Астана-3» может быть продлена, если сирийская оппозиция все-таки приедет в столицу Казахстана. Однако в российской делегации назвали этот сценарий маловероятным, при этом отметив, что надежда есть и любой диалог лучше, чем его отсутствие.

Демонстративный ход оппозиции

В ходе «Астаны —3» предполагалось, что международные посредники — представители РФ, Турции, Ирана, а также делегации Дамаска и оппозиции в ходе двухдневных консультаций должны завершить разработку единой карты присутствия в Сирии подразделений террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»*, а также обсудить формирование конституционной комиссии.

Однако во вторник утром представитель делегации оппозиции Усама Абу Зейд заявил РИА Новости, что вооруженная оппозиция Сирии приняла окончательное решение не участвовать в третьем раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане.

Глава делегации вооруженной оппозиции Сирии на первом и втором раундах переговоров в Астане Мохаммад Аллуш подтвердил, что делегация не будет участвовать в третьем раунде.

«Своим заявлением и неучастием мы хотели разъяснить миру, что русские хотят политического решения только в СМИ. Они должны изменить свою политику, если им нужно решение», — заявил Аллуш на своей странице в Twitter.

Глава группировки оппозиции «Джейш аль-Ислам» привел восемь причин принятия решения о бойкоте третьего раунда переговоров. Первой причиной, по его словам, является вынужденное переселение населения района Аль-Ваер.

Квартал Аль-Ваер остается единственной частью Хомса, которая находится под контролем боевиков. Правительство Сирии неоднократно предлагало вооруженным формированиям сложить оружие и, воспользовавшись предоставленной президентом страны Башаром Асадом амнистией, вернуться к мирной жизни. Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в оппозиции сообщил, что боевики не готовы в данный момент подписать документ о выводе их сил из квартала Аль-Ваер из-за «имеющих место нарушений режима прекращения огня» в стране.

Среди других причин — «невыполненные обещания» по прекращению авиаударов и освобождению заключенных из тюрем Сирии, продолжение военных действий в районах Восточная Гута, Кабун и других, «продолжающиеся нарушения перемирия».

Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, у Москвы есть основания полагать, что отказ сирийской оппозиции от участия в третьем раунде переговоров в Астане является недоразумением.

«Я вчера разговаривал с моим коллегой главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, руководство министерства обороны (РФ) по своим каналам также выходит на контакты в Турции и напрямую на командиров вооруженных оппозиционных отрядов. У нас есть основания полагать, что все-таки имеет место какое-то недоразумение», — завил Лавров на пресс-конференции.

партнеры

Дамаск настроен на успех

Впрочем, как заявил глава сирийской делегации Башар Джаафари, делегацию властей Сирии на третьем раунде переговоров по сирийскому кризису не интересует участие в них вооруженной оппозиции или ее отсутствие, Дамаск настроен на успех «Астаны-3».

«Мы искренне желаем, чтобы астанинский трэк был успешным и привел в итоге к островку безопасности, что в итоге будет служить интересам сирийского народа, вне зависимости от присутствия или отсутствия оппозиции. Мы приехали сюда не для встречи с делегацией вооруженных группировок, мы приехали для встречи с двумя гарантами-союзниками — Ираном и Россией», — сказал он журналистам.

«Вопрос их участия или отсутствия на переговорах нас не интересует. Решение оппозиции не участвовать выявляет ее слабость и отсутствие независимости. Решение об участии или неучастии — политическое, его принимает не оппозиция, а ее покровитель. Во-вторых, это касается трех стран-гарантов, и когда один из гарантов не выполняет свои обязательства — а я имею в виду Турцию, — то нужно спросить у Турции о присутствии этих группировок (в Астане — ред.)», — заявил Джаафари.

Что обсуждают в Астане-3?

Как анонсировали в МИД Казахстана, график переговоров третьего раунда предполагал проведение 14 марта предварительных консультаций, а 15 марта — проведение пленарного заседания. Во вторник в Астане прошла двусторонняя встреча делегации России во главе с Александром Лаврентьевым и делегации сирийского правительства, которую возглавляет Башар Джаафари, а также встречи российских представителей с делегацией ООН и Иордании. А во второй половине дня прошли трехсторонние консультации между делегациями РФ, Ирана и Турции. Анкара и Тегеран представлены в Астане на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как заявил журналистам спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, делегация РФ обсуждает в Астане вопросы по конституции Сирии, вопросы выработки механизма наказания за нарушение перемирия в Сирии и обмен пленными.

«Вопросов действительно много, помимо режима прекращения боевых действий, это различные аспекты мониторинга за этим режимом, это вопросы выработки какого-то механизма наказания нарушителей. Очень интересный вопрос, который поставила российская сторона — это вопрос о создании рабочей группы по обмену удерживаемых лиц противоборствующими сторонами. Все согласны с тем, что это очень важные вопросы, которые требуют именно скорейшего решения», — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам первого дня переговоров «Астана-3».

По его словам, власти и оппозиция Сирии продолжают обсуждать соглашение о примиренном районе.

«По-прежнему на столе очень важный документ — соглашение о примиренном районе. Это базовый документ, по которому у сирийской вооруженной оппозиции, да и у сирийского правительства, существуют определенные комментарии, свои соображения. Потребуется еще дополнительное время для того, чтобы привести этот документ в удобоваримую форму для всех сторон», — заявил Лаврентьев, при этом название этого района он не сообщил.

По его словам, РФ поставила перед делегацией Турции вопрос о причине неприезда оппозиции в Астану.

«Вопрос этот ставился прямо турецкой делегации в отношении причин, почему сирийская вооруженная оппозиция не приехала на переговоры», — сказал он на пресс-конференции.

При этом, по словам Лавреньева, Россия не видит возможных осложнений для переговоров в Женеве по Сирии из-за отсутствия сирийской оппозиции на переговорах в Астане.

«Я бы не сказал, что у нас нет никакого продвижения на Астане… Продвижение есть, оно было и на Астане-1, и на Астане-2. Даже сейчас, несмотря на отсутствие сирийской вооруженной оппозиции, работа над многими документами идет, и достаточно эффективно», — заявил Лаврентьев.

Он также предложил «не заострять внимание» на том, что на переговорах отсутствует сирийская вооруженная оппозиция.

На вопрос, не видит ли глава российской делегации каких-то сложностей для переговоров в Женеве, Лаврентьев ответил: «Нет, и я думаю, что специальный представитель ООН Стаффан де Мистура будет благодарен за те решения, которые мы примем, в том числе и в ходе Астаны-3».

По его словам, переговоры по Сирии в Астане продолжатся в среду, они завершатся трёхсторонней встречей гарантов соглашения о прекращении огня (России, Турции и Ирана), ее формат определится позже.

Переговоры могут продлить

Как заявил РИА Новости источник в одной из делегаций, переговоры по Сирии в Астане могут быть продлены, так как вероятно прибытие делегации вооруженной сирийской оппозиции в столицу Казахстана утром в среду.

«Да, могут (быть продлены — ред.). Нам сообщили, что они могут приехать утром (в среду — ред.), тогда продлятся», — сказал собеседник агентства.

«Работа с ними (оппозицией — ред.) ведется. Надежда умирает последней», — добавил он.

Как сообщил РИА Новости источник в делегации РФ, «без оппозиции подписать карту размежевания (террористов и вооруженных групп оппозиции) невозможно».

При этом важным документом, который может быть принят в ходе «Астаны», является обращение в ООН по разминированию Пальмиры.

Как заявил РИА Новости источник в одной из делегаций, стороны переговоров в Астане по сирийскому урегулированию готовят обращение в ООН с просьбой оказать помощь в разминировании Пальмиры. «Это не соглашение, это в форме обращения к ООН, ко всем странам мира помочь с разминированием, выделить деньги. Этот вопрос решается не за один-два дня», — заявил источник. При этом ранее другой источник заявлял, что в Астане готовится к принятию документ по разминированию Пальмиры. По его словам, разминирование предлагается проводить под эгидой ООН. При этом источник уточнял, что пока неизвестно, как к этому отнесется турецкая делегация.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абрахманов заявил, что Астана готова предоставить площадку для встреч по Сирии, если страны-гаранты (РФ, Турция, Иран) обратятся с просьбой продлить переговоры.

Оборона ИГИЛ прорвана: Главная линия снабжения банд из Ирака в Сирию на грани отсечения курдами

«Сирийские демократические силы» (SDF), возглавляемые курдами, продолжают широкомасштабное наступление на ИГИЛ в восточной части провинции Ракка.

Во вторник ополченцы нацелились на оборону боевиков вдоль трассы Ракка — Дейр-эз-Зор.

При поддержке авиаударов коалиции США, SDF освободили селение Хасс-Хибал и близлежащее зернохранилище Аль-Кулайб, оказавшись примерно в 43 км от столицы ИГИЛ* — города Ракка.

В результате этого наступления курды и союзные им арабские отряды теперь находятся на грани отсечения сил террористической группировки от важнейшей трассы Ракка — Дейр-эз-Зор.

Это шоссе является одним из важнейших маршрутов снабжения банд ИГИЛ, которые постоянно используют его для транспортировки грузов и подкреплений из Ирака в Ракку, а затем и в другие провинции Сирии.

«Ъ» узнал об уголовном деле против служившего в Сирии россиянина

Военный следственный отдел 314, Ростов-на-Дону, Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении российского военнослужащего, участвовавшего в операции в Сирии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Артем Хилько, согласно имеющейся у издания информации, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 348 Уголовного кодекса России – нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату.

Что именно и при каких обстоятельствах утратил военнослужащий – тайна следствия. Местом совершения преступления в материалах дела указана Сирийская Арабская Республика.

Мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства, однако пока оно не поступило на рассмотрение суда по существу.

Хилько попал в Сирию в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии. Ее солдаты и офицеры в основном сопровождают различные грузы, поступающие российским войскам.

Рядовой, как пишет издание, скорее всего, по какой-то причине, например в результате кражи или дорожно-транспортного происшествия, утратил спецгруз, который принял под свою материальную ответственность.

«Тигры» берут в клещи крепость ИГИЛ и при поддержке ВКС России освобождают новые территории

«Тигры» при поддержке ВКС РФ продолжают победоносное наступление на ИГИЛ в провинции Алеппо.

Бойцы штурмовой дивизии «Тигр» взламывают оборону ИГИЛ вблизи стратегического военного аэродрома Джирах. Армейцы атаковали позиции террористов в поселках Хумайма Аль-Кабира и Хумайма Аль-Сагира.

Не готовые к такому напору бандгруппы, оборонявшие эти населенные пункты, бежали к своей главной цитадели в восточном Алеппо — городу Дейр-Хафер.

В результате этой военной операции ​​Сирийская Арабская Армия впервые приблизилась к Дейру Хаферу, после вынужденного отступления из города зимой 2013 года. Tiger Force под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана теперь находится менее чем в 2 км от западных ворот Дейр Хафера, готовясь ударить по оплоту ИГИЛ с двух разных флангов.

Вода из реки Евфрат впервые достигла Алеппо

Освобождение Сирийской армией городка Аль-Хафса САА в начале этого месяца, проложило путь инженерным частям для ремонта нескольких объектов, которые когда-то снабжали электричеством и водой жителей Алеппо.

Вода из реки Евфрат официально достигла города Алеппо впервые после того, как армейцы освободили стратегический городок Аль-Хафса в восточной части провинции.

Преодолев около 80 км в западном направлении, вода из реки Евфрат достигла насосной станции Сулейман Аль-Халаби внутри города, в результате чего несколько тысяч мирных жителей смогли отпраздновать конец этого трехлетнего водного кризиса.

Армия Сирии заключила соглашение с курдами при помощи России

Офицеры САА сообщили СМИ, что вода и электричество будет поставляться не только в столицу провинции, но и в контролируемый курдами город Манбидж и в прилегающие к нему деревени.

Во вторник в сирийском командовании подтвердили соглашение между курдским руководством «Демократических сил Сирии» (SDF) и сирийским правительством для обеспечения водой и электроэнергией Манбиджа, ранее освобожденного курдами от ИГИЛ*.

Как ранее стало известно «Русской Весне», Россия активно участвовала в заключении компромиссного соглашения между Дамаском и курдскими лидерами.

Напомним, в прошлом году Манбидж был освобожден возглавляемой курдами коалицией SDF в ходе их массированного наступления на террористов в северо-восточной части Алеппо.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







