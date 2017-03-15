Ирина Безрукова написала послание сыну, ушедшему из жизни два года назад

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Ирина Безрукова написала послание сыну, ушедшему из жизни два года назад

ва года назад, 14 марта, погиб 25-летний сын Ирины Безруковой Андрей Ливанов. Его смерть породила массу домыслов, однако версия гибели молодого человека оставалась одна - трагическая случайность. Спустя время актриса нашла в себе силы вернуться к работе и полноценной жизни. Сегодня она опубликовала в Instagram послание Андрею.

Ирина Безрукова Андрей Ливанов сынИрина Безрукова с сыном

Сегодня наш с Андрюшей день... Только наш... Тот день, 2 года тому назад, когда его душа решила, что я должна найти силы жить без него... Мы были вместе практически неразлучно, 25 лет, 3 месяца и 7 дней, и еще девять месяцев до... Я была счастлива каждым днем пребывания с тобой рядом... Тебе не удалось ни разу серьезно меня чем-то огорчить... Ни разу... Мой мудрый Дрю, ты был лучшей из всех компаний для меня... Самой чистой, светлой и сильной любовью моей жизни, моим учителем и ангелом-хранителем... Ты просил: "Мама , верни Любовь и радость в свою жизнь". Я стараюсь, я знаю, что ты всегда этого хотел... Я хочу быть достойной тебя, моя любовь... И этот день, он только наш...

Год назад Ирина Безрукова дала откровенное интервью HELLO! о жизни после потери ребенка, в котором честно призналась, что до конца не смогла отпустить это страшное несчастье.

Я не уверена, что я это пережила и что еще это переживу. У меня были моменты - сейчас я уже могу говорить об этом, - когда я бы не возражала, чтобы моя жизнь кончилась сама собой. Но она не заканчивается... 

Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте здесь.

Ирина Безрукова

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Ирина Безрукова написала послание сыну, ушедшему из жизни два года назад"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,395