Родная мать гимнастки-чемпионки выгнала ее, прикарманив все деньги

"Я получила выписки по всем моим счетам за все годы и была просто шокирована. Оказывается, все это время я получала приличную зарплату — около 100 000 в месяц, что мне регулярно перечисляли крупные денежные премии за участие в соревнования, что только в 2012 году после Олимпиады на мои счета поступило порядка 5 миллионов рублей. Всего за все эти годы я заработала больше 20 миллионов, и еще машина. Но все, абсолютно все эти деньги тут же снимались с моих счетов мамой. Последняя крупная сумма 2 000 000 рублей была обналичена буквально накануне свадьбы, за день до того как мама отдала мне карточки, уверяя, что на счетах ничего нет. Это самый натуральный обман".