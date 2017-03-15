Родная мать гимнастки-чемпионки выгнала ее, прикарманив все деньги
Недавно в редакцию газеты "КП" пришло письмо, в котором гимнастка, олимпийская чемпионка Анастасия Гришина, просит помощи. Дело в том, что спортсменку выгнала на улицу родная мать, отобрав у Насти все деньги.
1. Анастасия начала заниматься гимнастикой довольно поздно — в 7 лет. Однако ее успехи заметили, и уже к 13 годам она попала в большой спорт
2. Гришина выиграла серебряную медаль на Олимпийский играх в Лондоне в 2012 году, на ее счету несколько медалей Чемпионатов Европы, а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени
3. В 19 лет Анастасии пришлось завершить спортивную карьеру из-за травм, которые мешали ей выступать
4. Наконец, девушка могла посвятить время себе — она поступила на журфак МГУ, познакомилась с молодым человеком
5. Первый скандал с матерью произошел, когда Анастасия попросила мать вернуть ее банковские карты (на которые ей начисляли зарплату за спортивные заслуги), чтобы оплатить свадьбу
6. "Еле-еле мне их отдала, но на счетах было всего около 100 000 рублей. Ну 100, так 100, что же делать", — вспоминает спортсменка
7. В результате большую часть торжества пришлось оплатить жениху
8. Вскоре Настя узнала, что ждет ребенка
9. Все имущество семьи было записано либо на старших братьев, либо на родителей
10. После похода в банк Анастасия была в шоке
11. Девушке пришлось обратиться с иском в суд и с заявлением об угрозах в полицию. Так же она написала письма с просьбой о помощи и президенту Путину, и мэру Москвы Собянину
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