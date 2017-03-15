Родная мать гимнастки-чемпионки выгнала ее, прикарманив все деньги

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Родная мать гимнастки-чемпионки выгнала ее, прикарманив все деньги

Недавно в редакцию газеты "КП" пришло письмо, в котором гимнастка, олимпийская чемпионка Анастасия Гришина, просит помощи. Дело в том, что спортсменку выгнала на улицу родная мать, отобрав у Насти все деньги.

1. Анастасия начала заниматься гимнастикой довольно поздно — в 7 лет. Однако ее успехи заметили, и уже к 13 годам она попала в большой спорт

Анастасия начала заниматься гимнастикой довольно поздно — в 7 лет. Однако ее успехи заметили, и уже к 13 годам она попала в большой спорт

2. Гришина выиграла серебряную медаль на Олимпийский играх в Лондоне в 2012 году, на ее счету несколько медалей Чемпионатов Европы, а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Гришина выиграла серебряную медаль на Олимпийский играх в Лондоне в 2012 году, на ее счету несколько медалей Чемпионатов Европы, а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

3. В 19 лет Анастасии пришлось завершить спортивную карьеру из-за травм, которые мешали ей выступать

В 19 лет Анастасии пришлось завершить спортивную карьеру из-за травм, которые мешали ей выступать

4. Наконец, девушка могла посвятить время себе — она поступила на журфак МГУ, познакомилась с молодым человеком

Наконец, девушка могла посвятить время себе — она поступила на журфак МГУ, познакомилась с молодым человеком

5. Первый скандал с матерью произошел, когда Анастасия попросила мать вернуть ее банковские карты (на которые ей начисляли зарплату за спортивные заслуги), чтобы оплатить свадьбу

Первый скандал с матерью произошел, когда Анастасия попросила мать вернуть ее банковские карты (на которые ей начисляли зарплату за спортивные заслуги), чтобы оплатить свадьбу

6. "Еле-еле мне их отдала, но на счетах было всего около 100 000 рублей. Ну 100, так 100, что же делать", — вспоминает спортсменка

"Еле-еле мне их отдала, но на счетах было всего около 100 000 рублей. Ну 100, так 100, что же делать", — вспоминает спортсменка

"Я никогда в жизни не интересовалась, сколько там мне платят. Хотя знала, что и в ЦСКА у меня оклад, и в сборной. После победы на Олимпиаде мне и машину подарили — AUDI А7 -, и лично Собянин вручил сертификат на 2,5 миллиона рублей. Но я была несовершеннолетняя, и всеми моими банковскими счетами, картами и машинами распоряжалась мама, и я ей полностью доверяла. Да и куда мне было тратить?" — рассказывает Гришина.

7. В результате большую часть торжества пришлось оплатить жениху

В результате большую часть торжества пришлось оплатить жениху

8. Вскоре Настя узнала, что ждет ребенка

Вскоре Настя узнала, что ждет ребенка

Анастасия поделилась, что мечтала об отдельной квартире, поэтому она продала подаренную машину за 2 миллиона рублей: "Практически сразу мама забрала их себе, просто достав из тумбочки, пока мы были на работе: "Пусть у меня побудут, чтобы вы не потратили". Ну, ладно, думаем, пусть у нее полежат. В итоге мы выбрали "однушку" в районе Подрезково за 3,7 миллиона. Но и эта квартира в итоге тоже оказалась оформлена на мою маму, это было ее жесткое условие, иначе она вообще отказывалась давать деньги на покупку. На этот раз мотив был такой: чтобы муж не отобрал".

9. Все имущество семьи было записано либо на старших братьев, либо на родителей

Все имущество семьи было записано либо на старших братьев, либо на родителей

После рождения ребенка мать Гришиной осталась жить с молодыми родителями, чтобы присматривать за ребенком. Но ссоры и упреки со стороны матери продолжались. В какой-то момент Анастасия не выдержала — собрала вещи и ушла из дома. Вместе с мужем они решили переночевать у друзей. В это время женщина поменяла замки в двери.

10. После похода в банк Анастасия была в шоке

После похода в банк Анастасия была в шоке

"Я получила выписки по всем моим счетам за все годы и была просто шокирована. Оказывается, все это время я получала приличную зарплату — около 100 000 в месяц, что мне регулярно перечисляли крупные денежные премии за участие в соревнования, что только в 2012 году после Олимпиады на мои счета поступило порядка 5 миллионов рублей. Всего за все эти годы я заработала больше 20 миллионов, и еще машина. Но все, абсолютно все эти деньги тут же снимались с моих счетов мамой. Последняя крупная сумма 2 000 000 рублей была обналичена буквально накануне свадьбы, за день до того как мама отдала мне карточки, уверяя, что на счетах ничего нет. Это самый натуральный обман".

11. Девушке пришлось обратиться с иском в суд и с заявлением об угрозах в полицию. Так же она написала письма с просьбой о помощи и президенту Путину, и мэру Москвы Собянину

Девушке пришлось обратиться с иском в суд и с заявлением об угрозах в полицию. Так же она написала письма с просьбой о помощи и президенту Путину, и мэру Москвы Собянину

"Мне пришлось это сделать, так как мои родители не хотят ничего обсуждать. Мы с мужем все в долгах, за свои услуги адвокат запросил 160 000 рублей, мы взяли кредит, чтобы с ним рассчитаться. Моя семья никогда меня не любила, и теперь я вообще буду для них изгоем. Но мне надо сына поднимать и как-то жить дальше. Мне нужно свое жилье".

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