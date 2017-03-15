Рустам Солнцев разоблачил самых обсуждаемых звезд «Дома-2»

На проекте «Дом-2» всегда кипели нешуточные страсти: некоторым экс-участникам телестройки даже не удалось избежать тюрьмы. Сейчас в колонии наказание отбывает Сергей Сичкар, завоевавший статус «Человек года» на проекте.

Еще один бывший участник реалити Рустам Солнцев решил раскрыть всю правду о самых известных участниках телешоу. Недавно StarHit опубликовал интервью с Сергеем, которому как раз смягчили приговор.

«Я с интересом прочитал интервью Сережи и очень рад,что ему смягчили приговор, и желаю сил его маме,которая очень ждет сына из мест не столь отдаленных. Но я удивлен, что в интервью Сичкар… мягко скажем,привирает. Хотелось бы напомнить ему и всем тем, кто прочитал его исповедь, о том, как все начиналось… С Сережей в Периметре я жил около года, и мне, как психологу и довольно въедливой натуре, удалось неплохо изучить его характер. Особый интерес он стал вызывать во мне во время проведения конкурса „Человек года“ в 2013 году, когда его рейтинги стали зашкаливать. Мне стало интересно, в чем секрет этого белорусского парняги, почему зрители столь рьяно за него голосуют? Вместе с тем Сичкар стал постоянно отсутствовать на съемочной площадке, уезжая на периметр иногда больше чем на сутки. Параллельно с его отъездами до космических масштабов вырастали и его рейтинги голосования. Это навело меня на мысль, что этот „кукленок“ покупает за периметром sim-карты и голосует сам за себя. Когда я подошел к Сергею, чтобы поделиться с ним своими подозрениями, он кинулся на меня с кулаками, что лишний раз доказало: я докопался до правды…» — поделился Рустам с изданием.

Сергей

«Не хотелось бы, конечно, портить Сереже настроение, ему и так досталось. Но, извините,так откровенно врать в интервью, рассказывая, как ты честно выиграл машину… Это некрасиво», — продолжил он.

Рустам уверен, что и Ольга Солнце тоже получила нечестным путем квартиру в этом же конкурсе в 2008 году: «Буквально год назад у меня был разговор с одним из руководителей „Дома-2“, который рассказал мне, что ее победа была фальшивой. К сожалению,организаторы только после вручения Солнцу ключей сопоставили тот факт, что во время периода голосования ее постоянно не было на „Поляне“ — она отпрашивалась по причине плохого самочувствия и якобы постоянно ездила в санаторий».

Ольга

Видимо, Рустам решил сбросить все маски и не обделил своим вниманием еще одну экс-участницу шоу: «Также мне не совсем понятна ложь, на которую пошла бывшая участница „Дома-2“ Виктория Карасева. Недавно она уверяла читателей своего „Инстаграма“, что уже десять лет состоит в отношениях с Вячеславом Дворецковым. Это тоже неправда, она сама мне говорила, что этому роману еще несколько лет назад пришел конец. Зачем ей обманывать и приписывать себе связь с этим неудачником, не понимаю? Ведь она такая красивая, яркая девушка, в статусе свободной давно бы нашла себе в сто раз лучше этого Славы…»

Вика и Слава

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