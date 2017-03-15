Школьники выложили в интернет видео секса на вписке с 15-летней девочкой (18+)

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Школьники выложили в интернет видео секса на вписке с 15-летней девочкой (18+)

Очередное скандальное видео, на котором запечатлена так называемая "вписка" с подростками попала в Сеть.

На этих кадрах видно, как парень с девушкой занимаются сексом на глазах у других молодых людей. При этом их приятели смеются и весело комментируют происходящие.

Интернет-пользователи уверяют, что девушке, которая запечатлена на видео, всего 15 лет. Она якобы учится в 9-м классе.

В Сети также появилось аудиопризнание девушки в том, что ее изнасиловали. Однако подлинность этого аудио не установлена.

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