СМИ: министра здравоохранения Пермского края оштрафовали

Министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Как сообщает издание «Новости Перми», административное наказание назначили за неисполнение июльского предписания краевого минфина.

Ревизоры провели проверку и выяснили, что в 2015 году минздрав организовал 63 электронных аукциона на поставку лекарств. Среди победителей оказалось восемь частных компаний, которые нарушили сроки поставок. Общий размер неустойки превысил 91 тысячу рублей. Летом 2016 года минфин обязал министерство здравоохранения взыскать неустойку и до конца года отчитаться.

Но за это время только один должник перечислил в краевую казну неустойку - около восьми тысяч рублей.

За «невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля» в отношении министра здравоохранения Пермского края возбудили административное дело и направили его в суд.

Сам министр на суд не пришёл. Его защитник настаивал на невиновности чиновника. Но суд согласился с доводами представителя минфина.

Судья назначил министру минимальное наказание – 20 тысяч рублей.

Пока не известно, будет ли министерство здравоохранения обжаловать приговор в краевом суде.

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