Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2017

ВСУ 22 раза нарушили перемирие в ЛНР — командование

За прошедшие сутки ВСУ двадцать два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений и районы населенных пунктов: Логвиново, Фрунзе, Нижнее Лозовое, Алмазное, Лозовое, Калиново, Желтое, Калиновка, Желобок, Сокольники и памятника «Князю Игорю». При обстрелах ВСУ применяли 122 мм артиллерию, минометы калибром 120 и 82-мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 439 мин и снарядов», — рассказал он.

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ВСУ 82 раза обстреляли ДНР, есть повреждения

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Число боеприпасов, примененных ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения по территории Республики, составило: тяжелая артиллерия – 125 снарядов, из них калибром 152 мм – 53, танки – семь снарядов, 805 мин, из них 457 – калибром 120 мм. Также 127 раз применялись БМП и БТРы и 2001 раз зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — отметил Басурин. «Повреждения получили три дома: два в Петровском районе Донецка по улице Роборовского 29 и 33, и один в Ясиноватой по улице Третий квартал, 15», — подчеркнул представитель командования.

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Обнаружен еще один взрывпакет, который успели заложить в Луганске диверсанты СБУ

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Члены украинских диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) параллельно с убийством начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко готовили еще один теракт, который планировалось осуществить с помощью взрывного устройства, замаскированного под кусок цемента. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Игорь Корнет.

«Оперативными группами МВД был предотвращен также еще один крупный теракт, который также готовила диверсионная группа на территории южных кварталов Луганска», — сообщил министр. «Взрывное устройство было обнаружено недалеко от дома, где проживал Анащенко. Взрывное устройство было замаскировано под обыкновенный кусок цемента», — уточнил он.

Корнет отметил, что благодаря усилиям правоохранителей взрывное устройство было своевременно обнаружено и обезврежено.

«В тротиловом эквиваленте оно составляет около 1,5 кг, а его поражающие элементы — банальные обыкновенные гайки. Это банальный радиоуправляемый фугас. Взрывчатка была залита монтажной пеной», — уточнил министр.

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Подрыв ЛЭП в ЛНР украинскими диверсантами — видеоотчет для кураторов

Видео предоставлено специально для News Front.

Специальные службы Луганской Народной Республики специально для информационного агентства News Front предоставили архивное видео с телефонов задержанных украинских террористов, которые выполняли поставленную им задачу по уничтожению объекта инфраструктуры. Боевики намеренно устроили теракт на линии электропередач, чтобы осложнить жизнь мирных граждан, оставив их без света.

Как и подобает террористам, снимали видео для отчета своим кураторам.

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ДНР: карта обстрелов Украиной с 14 на 15 марта

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики: вечер 14 марта.

— высота «Дерзкая» 16:40;

— район н.п. Саханка, 18:14;

— Донецк, Петровский район, 18:45;

— район ДАП, 18:11;

— район Спартака, 18:10;

— ЯБП (промзона), 18:09;

— Ясиноватая, 18:49;

— Зайцево, 18:58;

— район блокпоста, н.п. Майорск, 18:54;

— Логвиново, 22:38;

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 14 марта 2017

Видео от Народной милиции ЛНР.

За сутки украинские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Лозовое, Калиновка, Желобок, Первомайск, Сокольники, Красный Лиман, Фрунзе и Калиново.

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Обстрел со стороны ВСУ по гражданским объектам в ДНР

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

Жертвами выпущенных со стороны Украины снарядов стали мирные жители Куйбышевского района города Донецка и поселка Спартак.

В результате обстрела повреждены 13 домов, 4 мирных жителя ранены.

Украина продолжает цинично нарушать Минские соглашения, демонстрируя свое нежелание находить путь к миру.

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Боец с позывным «Шиша» поделился впечатлениями от фильма News Front «Его батальон»

Авторская съемка спецкора News Front.

«Впечатления о фильме очень хорошие. Благодарю за съемку Максима Фадеева. У него, в отличие от нас, оружием была камера. Спасибо, что не побоялся и пошел снимать, как мы воюем», — сказал военнослужащий с позывным «Шиша». «Желаю нам удачи в дальнейших боях. Наверняка, их будет еще много», — добавил он.

В Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

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Обстрелы городов ДНР: выпущено 500 артснарядов и мин, нарушено газоснабжение

ВСУ обстреляли Киевский район на севере Донецка и окраины Ясиноватой. «Ночью было громко, и утром тоже. В 7:16 в ходе обстрелов зафиксированы повреждения газопроводов с возгоранием по улице Домостроительная», — сказал в беседе с ДАН глава Киевского района Донецка Валентин Левченко. И. о. главы горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил об обстрелах в городе. «Вчера в 18:20 был прилет возле двери подъезда жилого дома в 103 микрорайоне, в результате чего осколками посекло газопровод. Четыре квартиры остались без газа», — сказал он. Читайте также: Радикалы прорвались через блокпост на помощь участникам блокады Донбасса (+ФОТО) По данным местных властей, утром коммунальщики уже приступили к восстановительным работам. В общей сложности украинская сторона с вечера выпустила 489 артснарядов и мин по 17 прифронтовым населенным пунктам ДНР. «С 18:00 до 01:30 украинские военные выпустили 489 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, а также мин калибрами 82 и 120 мм по прифронтовым зонам ДНР. Огонь велся по 17 населенным пунктам Республики», — сказал источник в силовых ведомствах Республики. В частности, под украинскими обстрелами оказались окрестности Донецка — район «Вольво-Центра» на севере, поселки Трудовские, Сигнальное, Луганское в западном пригороде столицы, Еленовка к юго-западу от города, а также горловский поселок Зайцево, города Ясиноватая и Докучаевск. При этом противник вновь открывал огонь и по югу ДНР — селам Безыменное, Сосновское, Коминтерново, Октябрь Новоазовского района и Новая Таврия Тельмановского района.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Командир разведроты ОРБ «Спарта»: «Его батальон» — фильм о настоящих защитниках Донбасса

Авторская съемка спецкора News Front.

«В Донецке фильм приняли очень хорошо. Потребовалось несколько дополнительных сеансов», — рассказал командир разведроты ОРБ «Спарта» с позывным «Матрос». «Его батальон» — это фильм о настоящих защитниках Донбасса. Все снималось вживую. Благодаря этому передан дух, атмосфера событий», — отметил военнослужащий.

В Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Ясиноватой

Украинские силовики обстреляли Киевский район на севере Донецка и окраины Ясиноватой.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на представителей местных администраций.

«Ночью было громко, и утром тоже. В 7:16 в ходе обстрелов зафиксированы повреждения газопроводов с возгоранием по улице Домостроительная», — сказал глава Киевского района Донецка Валентин Левченко.

И.о. главы горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил об обстрелах в городе.

«Вчера 18:20 был прилет возле двери подъезда жилого дома в 103 микрорайоне, в результате чего осколками посекло газопровод. Четыре квартиры остались без газа», — сказал он.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Боевики «АТО» 22 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 22 раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, Желобок, Желтое, окрестности памятника «Князю Игорю».

Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Командир разведроты ОРБ «Спарта» «Матрос» о фильме Макса Фадеева «Его батальон»

Видео спецкора News Front

Макс Фадеев в фильме «Его батальон» передал все эмоции бойцов и саму атмосферу на передовой. Об этом заявил командир разведроты ОРБ «Спарта» с позывным «Матрос».

«Пережил как бы все заново. Прочувствовал то, что было два года назад, как воевали и как создавался батальон», — сказал он «Макс Фадеев был рядом с нами, со штурмующими группами, и чутко передал те ощущения, которые мы испытывали. Также он создал ту атмосферу, которая была во время штурма», — подчеркнул командир разведроты.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 14.03.2017

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