Тарасов и Костенко открыто флиртуют в Сети

Молодые люди оказывают друг другу знаки внимания. Поклонники Дмитрия Тарасова уверены в том, что он закрутил роман с очаровательной брюнеткой. Сами молодые люди предпочитают не высказываться по поводу своих возможных отношений.

По некоторым данным, футболист Дмитрий Тарасов встречается с моделью Анастасией Костенко. Девушка, которая в 2014 году стала обладательницей титула «Вице-Мисс Россия», предпочитает не высказываться по поводу личной жизни. Она неоднократно давала понять, что пока не намерена говорить на эту тему. Анастасия не подтверждает, но и не отрицает свой предполагаемый роман с известным спортсменом. Однако, судя по аккаунтам молодых людей в социальных сетях, они находятся в хороших отношениях. Недавно Костенко подписалась на микроблог Тарасова и оставила ему приятный комментарий. Многие поклонники Дмитрия уверены, что таким образом девушка флиртует с ним.

Отметим, что Анастасия Костенко лишь относительно недавно вернулась в социальные сети. После того, как девушке приписали отношения с экс-супругом известной телеведущей, она несколько месяцев не обновляла свой «Инстаграм». Поклонники бывшей жены Дмитрия Тарасова устроили модели травлю в социальных сетях. По их мнению, Анастасия увела возлюбленного из семьи. Сам футболист предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу возможного увлечения участницей конкурсов красоты. В недавних интервью Тарасов отметил, что начал новый этап в жизни. По словам Дмитрия, он никогда не стремился к публичности и мечтает о спокойной жизни.

Тем не менее, Анастасия Костенко, по-видимому, устала от многочисленных домыслов общественности. Девушке приписывали не только роман с полузащитником «Локомотива», но и увлечение пластическими операциями. Анастасия возмущена комментариями завистников. «Когда-нибудь люди перестанут читать смутные неизвестные издания, оставлять свое мнение там, где это не востребовано, верить всему, что пишут, писать гадости незнакомым людям, а также обвинять людей в том, чего они не делали», – отмечала красавица.

Ранее Ольга Бузова обратилась к экс-супругу в социальных сетях, косвенно подтвердив новый роман футболиста. Телеведущая и начинающая певица считает, что спортсмен несправедливо поступил по отношению к ней. В своем комментарии к публикации футболиста Бузова ясно дала понять, что заподозрила Тарасова в увлечении участницей конкурсов красоты. «Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с «мисской»?» – вопрошала знаменитость. Отвечая на претензии бывшей возлюбленной, Тарасов предложил ей прекратить публичное выяснение отношений. Он полагает, что этот вопрос закрыт.

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