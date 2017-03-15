В аварии на МКАДе пострадал "брат" стритрейсерши Багдасарян

Столичные правоохранители выясняют причины серьезной аварии на первом километре МКАДа. Утром 15 марта там столкнулись три легковых автомобиля и фура с полуприцепом — грузовик перевернулся на бок. Пострадал один человек. По последним данным, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Чтобы убрать фуру с трассы, бригаде МЧС пришлось развернуть целую спецоперацию. Спасатели опасались взрыва бензобака, поэтому асфальт проливали мыльным раствором, чтобы от трения не возникли искры. В связи с аварией на несколько часов было затруднено движение на внешней стороне МКАДа.

По данным телеканала "Россия 24", крупное ДТП на МКАДе могли спровоцировать стритрейсеры. За рулём одной из машин находился водитель, известный своей любовью к гонкам на высокой скорости. Его Mercedes был неоднократно замечен на смотровой площадке на Воробьёвых горах, где он устраивал так называемый дрифт — гонки с управляемым заносом. Именно его автомобиль врезался в фуру, после чего та опрокинулась и столкнулась с ещё двумя машинами.

Предположительно, аварию мог спровоцировать "брат" Мары Багдасарян — Мурад Балакеримов. Ранее он хвастался дружбой со скандально известной гонщицей, пишет РЕН ТВ.

Ранее фамилия Балакеримовых всплывала в громких скандалах.

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