В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное Фото.

В соцсети "ВКонтакте" появился счетчик просмотров

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" теперь могут видеть, сколько просмотров набрала публикация, сообщают разработчики проекта.

Счетчик расположен под записью и виден не только авторам публикации, но и другим пользователям. По словам разработчиков, новая функция, наряду с лайками и комментариями, поможет оценить популярность записи и понять, какая информация вызывает интерес у подписчиков.

Счетчик уже доступен в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии "ВКонтакте".

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