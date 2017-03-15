В соцсети "ВКонтакте" появился счетчик просмотров
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" теперь могут видеть, сколько просмотров набрала публикация, сообщают разработчики проекта.
Счетчик расположен под записью и виден не только авторам публикации, но и другим пользователям. По словам разработчиков, новая функция, наряду с лайками и комментариями, поможет оценить популярность записи и понять, какая информация вызывает интерес у подписчиков.
Счетчик уже доступен в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии "ВКонтакте".
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