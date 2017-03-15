Вероника Скворцова: грипп полностью уйдет во второй половине апреля

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о том, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. «Активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение эпидпорога остается только в пяти регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский федеральный округ. На прошлой неделе это было 17 регионов»,— приводит ее слова «РИА Новости».

По словам министра, изменился также и штамм гриппа, и сейчас эпидемический штамм составляет менее 15%. «По всем прогнозам, грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года»,— отметила госпожа Скворцова.

Она напомнила, что в этом сезоне пик гриппа пришелся на последнюю декаду декабря. «У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа, летальность, частота смертельных исходов среди заболевших, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидимичность текущего сезона»,— подчеркнула она.

Ранее президент России сообщил о болезни премьер-министра Дмитрия Медведева. «Эпидемиологическая ситуация вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация еще серьезная,— сказал он.— Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли».

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