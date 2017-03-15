Виктория Якубовская не стала комментировать скандальную публикацию интимных фотографий

Телеведущая Виктория Якубовская, пострадавшая от действий мошенников, не стала комментировать публикацию своих интимных фотографий. Телезвезда решила оставить неприятный инцидент без внимания.

На днях в Сеть проникли компрометирующие фотографии откровенного характера, принадлежащие Якубовской. На снимках Виктория позирует без одежды. Очевидно, что фотографии находились в личном архиве телеведущей и были незаконно опубликованы в Интернете от сторонних лиц.

Позже выяснилось, что телефон Якубовской взломали хакеры. А еще спустя некоторое время оказалось, что за несколько дней до инцидента Виктория потеряла свой гаджет. Таким образом, ее телефон даже взламывать было не обязательно – откровенные личные материалы оказались в руках злоумышленников.

Фотографии были опубликованы в Инстаграме и мгновенно стали достоянием общественности. Мало того, что их увидели десятки тысяч подписчиков, снимки разлетелись по другим социальным сетям. Вскоре материалы были удалены из Инстаграма по жалобе владелицы.

Сама «жертва злоумышленников» не стала комментировать инцидент с украденными фотографиями. А вот другая известная телеведущая Виктория Боня вступилась за свою коллегу, публично заявив, что жизнь и репутация Якубовской теперь испорчены навсегда.

Виктория является создателем и ведущей телепередачи «Завтрак с…» на «Ворлд Фешн Ченнел».

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