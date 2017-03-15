Водителей предупредили о затруднении движения на МКАД после крупной аварии

Транспортный комплекс Москвы просит водителей воздержаться от поездок в район 1-го км МКАД по внешней стороне, где произошла крупная авария. Пассажиров просят временно воспользоваться альтернативными маршрутами наземного городского транспорта.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в результате ДТП с участием четырех автомобилей и оперативными мероприятиями, которые ведутся на месте происшествия, частично перекрыто движение на востоке столицы в районе 1-го км МКАД по внешней стороне.

Уточняется, что движение транспорта на данном участке осложнено от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков. Между тем, по внутренней стороне МКАД движение осуществляется в свободном режиме.

В Москве на 1-м км МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом: один человек пострадал.

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