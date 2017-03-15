Война в Сирии: Переговоры в Астане продолжаются

Как известно, вчера в столице Казахстана стартовали третьи по счету переговоры по Сирии, главной темой которых является борьба с терроризмом. Важность встреч такого уровня не стоит недооценивать, потому что именно от решений, принятых на переговорах, зависит, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии.

Стоит отметить, что именно Россия была инициатором создания такой площадки для переговоров, еще в прошлом году Владимир Владимирович предложил организовать мероприятие, на котором страны заинтересованные в разрешении сирийского конфликта, могли бы встречаться и обмениваться своими идеями и мыслями по этому вопросу. К слову, результаты не стали долго себя ждать.

К примеру, вчера российская сторона предложила создать комиссию, которая займется разработкой новой конституции Сирии. При этом, наши представители подчеркнули, что предложенный проект ни в коем случае не является попыткой России навязывать конкретные решения для документа. Разработчики должны будут сами решить, что брать на вооружение из женевских переговоров или российского опыта.

Кроме того, наша страна посоветовала образовать рабочую группу, которая будет заниматься обменом пленных между сторонами конфликта. А это, как я думаю, обязательно должно помочь режиму прекращения огня.

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