Хакеры слили в Сеть порноснимки известной российской телеведущей
Ведущая одного из российских телеканалов Виктория Якубовская, которую в 2015 году назвали самой стильной на российском ТВ, оказалась в центре громкого скандала.
Хакеры слили в Сеть интимные фотоснимки девушки. Они появились на ее личной страничке в Instagram. По некоторым данным, злоумышленники похитили ее телефон, после чего разместили фотоснимки с подписью: "Кто хочет больше пишите в Вотсапп".
Порнографические снимки провисели в Сети несколько часов. Скриншоты быстро разошлись по Сети. Сама девушка пока никак не прокомментировала инцидент.
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