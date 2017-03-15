Хакеры слили в Сеть порноснимки известной российской телеведущей

Ведущая одного из российских телеканалов Виктория Якубовская, которую в 2015 году назвали самой стильной на российском ТВ, оказалась в центре громкого скандала.

Хакеры слили в Сеть интимные фотоснимки девушки. Они появились на ее личной страничке в Instagram. По некоторым данным, злоумышленники похитили ее телефон, после чего разместили фотоснимки с подписью: "Кто хочет больше пишите в Вотсапп".

Порнографические снимки провисели в Сети несколько часов. Скриншоты быстро разошлись по Сети. Сама девушка пока никак не прокомментировала инцидент.

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