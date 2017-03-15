Безмозглый сынок «короля Новой Москвы» переломал ноги в ДТП

В результате массовой аварии с фурой на МКАД 23-летний Мурад Балакеримов, известный как сын "короля Новой Москвы", получил открытый перелом обеих ног, сообщает Life.ru.

Инцидент произошел утром в среду. Mercedes-CLS столкнулся с автомобилями Nissan и Kia, ехавшими попутно, после чего протаранил грузовик MAN. Фура перевернулась и перекрыла движение по трем полосам МКАД.

За рулем Mercedes находился Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края, который неоднократно выкладывал в Сеть видео гонок без правил и ночного дрифта. На пассажирском сиденье попавшего в ДТП автомобиля сидел Балакеримов. Его с тяжелым переломом обеих ног доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать маневрирование на большой скорости во время гонок. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

СМИ сообщают, что семья Балакеримова "держит" практически весь торговый бизнес на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Новой Москвы. Самого молодого человека в январе лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Балакеримов также известен тем, что 9 января назвался двоюродным братом стритрейсерши Мары Багдасарян во время ее задержания за неуплату штрафов. Девушку остановили для проверки документов, однако выяснилось, что за ней числится 55 нарушений. Тогда она позвонила товарищам и на место задержания приехала компания друзей, один из которых - Балакеримов - представился ее двоюродным братом. При этом во время оформления документов Багдасарян попыталась скрыться от правоохранителей на машине друзей.