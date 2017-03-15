ДНР выгнала прочь из страны гуманитарный «Фонд Ахметова»

Более двух лет фонд Рината Ахметова "Поможем" возил гуманитарную помощь жителям Донбасса. За это время были розданы миллионы пакетов, которые помогли десяткам тысяч людей выжить. Вчера руководство ДНР объявило о закрытии деятельности структур фонда на ее территории.

Что я могу сказать по этому поводу.

Мое отношение к олигарху Ахметову известно моим читателям. Мне такого плана типы противны. Но, как показала история, гуманитарка от Ахметова привозилась и раздавалась довольно честно. ее не преследовали скандалы и расследования (в отличие от той, которая шла по другим каналам). Причина понятна. Олигарх сам у себя красть не будет. Да, он таким образом пытался купить будущую лояльность своих земляков, что не могло нравиться руководству республик (по понятным причинам). И воспользовавшись удобным моментом руководство ДНР решило выкинуть структуры Ахметова из региона.

В связи с этим возникает несколько проблем.

Гуманитарку Ахметова надо чем-то заменить. В связи с уменьшением количества гумконвоев из России и пока не наведенном порядке с ее раздачей, могу посочувствовать ее получателям. Сейчас количество реально раздаваемой гумпомощи сократится. Сумеет руководство республики решить эту проблему? Не знаю, но пока в это верится слабо (тут нужны репрессии по своим, а пока их не видно).

Как альтернатива, это резкое увеличение выплат. То есть размеры пенсий и пособий от ДНР должны заметно возрасти, чтобы компенсировать потери населения по гуманитарке. Для этого есть все возможности, так как по заявлениям руководства республик теперь все налоги от бывших "украинских" предприятий будут идти в республиканскую казну. Итак, возможности есть, а как это будет реализовано на практике посмотрим. Очень надеюсь, что в конечном итоге (через пару-тройку месяцев) проблема будет решена и население о ней забудет раз и навсегда.

П.С. Вообще второй вариант самый подходящий. Чем бороться с коррупцией при распределении гуманитарки, проще дать населению возможность прожить без ее получения.