Догони девушку!

Сезон конноспортивных соревнований в Хакасии открыл турнир «Русская зима — 2017» в Шира.

«Традиция скачек на льду в Ширинском районе зародилась в Джириме, — напомнил глава района Сергей Зайцев. — Многие годы соревнования проходили именно там, а восемь лет назад мы перенесли их в районный центр на озеро Орлово. Ещё через два года состязаниям был присвоен республиканский статус. Всё это время «Русская зима» проходит в Международный женский день, собирает большое количество зрителей и участников. Значит, скачки нравятся, оценены по достоинству».

Ну а традиция проводить турнир 8 Марта со временем привела к тому, что и в самих соревнованиях стала доминировать прекрасная половина человечества. На этот раз в шести из десяти заездов участвовали девушки, более того, в трёх только они и вышли на лёд. Но девчата только одним участием не довольствовались, завоевали ряд первых и призовых мест. При этом никаких уступок со стороны мужчин-соперников и в помине не было. Спорт есть спорт: побеждает сильнейший.

По традиции первый заезд — на приз главы Республики Хакасия Виктора Зимина. Русские тройки, пожалуй, самая красивая и самая зрелищная часть «Русской зимы». На этот раз награда досталась Евгению Зайферту из Шира. В следующих испытаниях первой финишировала опять же представитель ширинской команды Юлия Наумова. Ей вручён приз министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии. К слову, Юля первенствовала ещё и в трёх других заездах. На счету Эвальда Зайферта две победы, за одну из них ему достался приз администрации Ширинского района. Дважды первым к финишу на своём скакуне пришёл и Максим Зайферт. Оба наездника внесли весомый вклад в победу сборной Ширинского района. Завершил соревнования на льду озера Орлово, и это тоже стало традицией, заезд для девушек. В этой номинации приз фитоцентра «Прасковья» получила представительница клуба «Золотая подкова» Соня Шнайдер из Усть-Абаканского района. Кристина Пичугина — на втором месте, Юля Наумова — на третьем. Этот этап полюбился зрителям наравне с заездом русских троек.

Особо стоит отметить, что в «Русской зиме» впервые участвовали конники Ширинского аграрного техникума и вполне удачно — в общекомандном зачёте они третьи. По словам наездника и тренера Виктора Сиразиева, у техникума огромный потенциал, есть неплохие лошади, недавно был приобретён великолепный орловский рысак Заир, закуплен и спортивный инвентарь.

Помимо ширинцев, в тройке призёров — устьабаканцы. Второе место добыто ими в том числе и усилиями Кати Семененко. На четвёртом месте — конники из Орджоникидзевского района. Представительница этой команды Наталья Тюрбеева — частый гость ширинских скачек. На этот раз Наталье не удалось попасть в число призёров: её гнедой жеребец Грач первый раз скакал на льду. Но девушка не унывает: «Сегодня мы пришли четвёртыми, неплохой результат. Угощу коня сахаром, он у меня сладкоежка, дам отдохнуть и будем дальше тренироваться». Наталья верит, что их победы впереди.

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