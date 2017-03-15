Дорогу воде

В минтрансе Хакасии готовятся к паводку.

пециальная комиссия начала обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Аскизском, Таштыпском, Бейском, Алтайском и Орджоникидзевском районах республики, в том числе и на дорогах Сарала — Приисковое, Аскиз — Бирикчуль — Вершина Тёи. При проведении обследования особое внимание обращено на планирование подрядными организациями мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод и создание необходимых материально-технических ресурсов. По итогам будет определён перечень особо опасных мест, подверженных размывам и подтоплениям.

Кроме того, дорожным организациям предстоит обеспечить безаварийный пропуск талых вод на низководных деревянных мостах, очистить подмостовое пространство от снега, растительности и мусора и не допустить выхода талых вод на автомобильные дороги. Для этого ледовый покров будут чернить, чтобы значительно ускорить процесс таяния льда.

На автодорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружениях организовано круглосуточное дежурство Хакасавтодора.

Сообщать об осложнении дорожной обстановки и возникновении ситуаций, опасных для движения транспорта, можно круглосуточно по телефонам: в рабочее время — 8 (3902) 22-39-88; 8 (3902) 22-28-23, в нерабочее время, в выходные и праздничные дни — 8 (3902) 22-18-67.

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