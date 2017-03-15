Фильм CNN про Путина у либералов вызывает восторг, а у нормальных людей – смех

«Путин не смотрел»
Пользователи социальных сетей активно обсуждают фильм американского журналиста CNN Фарида Закарии о президенте России Владимире Путине. Авторы киноленты утверждают, что российский президент смог распространить влияние не только на свою страну, но и на другие государства, включая США. Естественно, не без помощи «русских хакеров». Своё мнение они высказывают под хештегом #PowerofPutin (#СилаПутина).
Почти часовой фильм, претендующий на звание документального, рисует российского лидера в мрачных тонах. По мнению американского журналиста, подозрения, что глава России лично отдал распоряжение устроить хакерское вмешательство в американские выборы, выглядят вполне убедительно. Таким образом, считает Закария, Путин попытался помешать своему давнему оппоненту на мировой арене — Хиллари Клинтон, к которой якобы испытывает едва ли не личную неприязнь.
Сам же Путин фильм ещё не смотрел. Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что он вышел ночью, у нас этого фильма ещё нет», — отметил Песков.
CNN хвалили...
Фильм, вышедший на CNN, уже поприветствовал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол.
«Смотрю превосходный фильм Фарида Закарии #PowerofPutin. Не говорите моим (знакомым. — RT) с NBC, но это замечательно! Включайтесь», — написал Макфол в Twitter.
«Спасибо Фариду Закарии за репортаж о Путине. Теперь Трамп сойдёт с ума от мысли, что не он самый могущественный человек на Земле», — отметил Була Ледью.
«Спецпроект CNN #PowerofPutin захватывает. Продолжайте отличную работу!» — заявил пользователь Кит Энтони.
«Хорошо изложено. Интересно смотреть, как Фарид Закария сопоставляет факты», — заметила Самина Макдум.
«Все, кто заинтересован в восстановлении нашей демократии и свободных выборов, должны посмотреть #PowerofPutin», — считает Кэтрин Бейкер.
...и смеялись
Вместе с тем многие пользователи не восприняли всерьёз фильм о Путине, назвав его фантазией CNN и фейком.
«Спасибо CNN и всем подставным лицам из фильма за веселье! Комедия на ночь позволяет хорошо заснуть», — написала Синтия Пирл.
«Распространяющий фейковые новости CNN на протяжении часа показывал программу про всевластного Путина, чтобы раздуть сумасшедшие теории заговоров либералов», — считает Марк Дайс.
«По словам Обамы, Путин был слабым лидером. Теперь же CNN заявляет, что он внезапно стал безоговорочным властителем планеты», — удивляется Джеймс Миллер.
«Фильм о Путине хорош для глупцов. Для тех, у кого есть собственное мнение, — это слабый репортаж», — уверен Амбер Линсон.
«Марионетки либералов смотрят фильм о Путине на CNN», — заключает Памела Мур.
Еще из этой рубрики: