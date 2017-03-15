Фильм CNN про Путина у либералов вызывает восторг, а у нормальных людей – смех

Телеканал CNN показал фильм про Владимира Путина «Самый могущественный человек в мире». Работу американского журналиста Фарида Закарии оценили и пользователи соцсетей. Одни благодарили телеканал за возможность «свести Трампа с ума», другие критиковали за фейки, третьи хвалили — за «усыпляющее» повествование. Как ещё отреагировали в соцсетях на фильм CNN — в материале RT.

«Путин не смотрел»

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фильм американского журналиста CNN Фарида Закарии о президенте России Владимире Путине. Авторы киноленты утверждают, что российский президент смог распространить влияние не только на свою страну, но и на другие государства, включая США. Естественно, не без помощи «русских хакеров». Своё мнение они высказывают под хештегом #PowerofPutin (#СилаПутина).

Почти часовой фильм, претендующий на звание документального, рисует российского лидера в мрачных тонах. По мнению американского журналиста, подозрения, что глава России лично отдал распоряжение устроить хакерское вмешательство в американские выборы, выглядят вполне убедительно. Таким образом, считает Закария, Путин попытался помешать своему давнему оппоненту на мировой арене — Хиллари Клинтон, к которой якобы испытывает едва ли не личную неприязнь.

Сам же Путин фильм ещё не смотрел. Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что он вышел ночью, у нас этого фильма ещё нет», — отметил Песков.

CNN хвалили...

Фильм, вышедший на CNN, уже поприветствовал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол.

«Смотрю превосходный фильм Фарида Закарии #PowerofPutin. Не говорите моим (знакомым. — RT) с NBC, но это замечательно! Включайтесь», — написал Макфол в Twitter.

«Спасибо Фариду Закарии за репортаж о Путине. Теперь Трамп сойдёт с ума от мысли, что не он самый могущественный человек на Земле», — отметил Була Ледью.

«Спецпроект CNN #PowerofPutin захватывает. Продолжайте отличную работу!» — заявил пользователь Кит Энтони.

«Хорошо изложено. Интересно смотреть, как Фарид Закария сопоставляет факты», — заметила Самина Макдум.

«Все, кто заинтересован в восстановлении нашей демократии и свободных выборов, должны посмотреть #PowerofPutin», — считает Кэтрин Бейкер.

...и смеялись

Вместе с тем многие пользователи не восприняли всерьёз фильм о Путине, назвав его фантазией CNN и фейком.

«Спасибо CNN и всем подставным лицам из фильма за веселье! Комедия на ночь позволяет хорошо заснуть», — написала Синтия Пирл.

«Распространяющий фейковые новости CNN на протяжении часа показывал программу про всевластного Путина, чтобы раздуть сумасшедшие теории заговоров либералов», — считает Марк Дайс.

«По словам Обамы, Путин был слабым лидером. Теперь же CNN заявляет, что он внезапно стал безоговорочным властителем планеты», — удивляется Джеймс Миллер.

«Фильм о Путине хорош для глупцов. Для тех, у кого есть собственное мнение, — это слабый репортаж», — уверен Амбер Линсон.

«Марионетки либералов смотрят фильм о Путине на CNN», — заключает Памела Мур.