Год инициативных и творческих

В Хакасии 2017 год официально объявлен Годом молодёжи — соответствующее постановление подписал глава республики Виктор Зимин.

Напомним, именно по инициативе главы Хакасии 2017-й будет посвящён молодёжи, её проблемам и чаяниям. Данная установка была дана Виктором Зиминым ещё в ежегодном обращении к общественности в конце прошлого года.

— Мы добивались и будем дальше добиваться, чтобы наша молодёжь оставалась в республике и возвращалась сюда. У нас больше половины работающего населения — молодёжь. Мы — молодая республика, и это значит, что у нас есть перспектива. Я хочу ещё раз обратиться к руководителям разного уровня: берегите молодёжь! Она креативная, спортивная, талантливая, активная. Конечно, мы должны обязательно заботиться о ветеранах, но если мы не будем создавать условия для самореализации молодёжи здесь, дома, то и о ветеранах в скором времени заботиться будет некому, — не раз подчёркивал Виктор Зимин.

Отметим, что в республике уже последовательно реализуется ряд программ для молодёжи. В частности, по подготовке рабочих кадров в различных сферах экономики. А государственная программа «Молодёжь Хакасии 2015 — 2020» даёт возможность молодым людям побывать на различных форумах всероссийского и мирового уровня.

В январе 2017 года Виктор Зимин торжественно открыл Год молодёжи в Хакасии, встретившись с активными представителями нового поколения региона в неформальной обстановке. Каждый мог задать главе республики вопрос или поделиться идеей и получить ответ. В частности, одна из идей уже получила воплощение — молодёжь региона вошла в рабочие группы совета развития Хакасии, где будут генерировать идеи и проекты для последующей реализации.

Хакасия остаётся единственным регионом в России, который выделяет бесплатные земельные участки молодым семьям и молодым специалистам.

Постановление, посвящённое Году молодёжи в республике, включает в себя также и план мероприятий, обязательный к выполнению. Так, в 2017 году в различных муниципальных образованиях будут проведены акции, форумы и другие общественные мероприятия. Например, Аскизский район в июне станет домом для участников литературного лагеря для молодых литераторов Хакасии, Усть-Абакан в августе 2017-го встретит международный молодёжный этнотуристский форум «Этнова. Тёплая Сибирь».

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Конкурс

Минэкономики Хакасии начинает приём заявок на гранты в области молодёжной политики. Заявки от муниципалитетов, школ и вузов, организаций допобразования и общественных объединений принимаются до 6 апреля. Проекты по волонтёрской деятельности, патриотическому воспитанию, вовлечению молодёжи в социальную практику и другим направлениям могут рассчитывать на грант от 45 тысяч рублей.

Вся информация — на официальной странице минэкономики Хакасии на портале республики, а также по телефону 299-275.

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