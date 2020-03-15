Импортозамещение на опережение

Ажиотаж, вызванный коронавирусом, поставил Россию перед угрозой повышения цен на импортные товары. В связи с ослаблением курса рубля на фоне падения стоимости нефти, экономика может оказаться перед необходимостью новой волны импортозамещения, не только продовольственного, но и промышленного. Насколько Россия готова к импортозамещению и что оно собой представляет, разбиралась « Независимая газета ».

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Китай является крупнейшим в России поставщиком товаров: в 2019 году объём закупок из КНР составил 54,1 млрд. рублей - это 22% от всего импорта в стоимостном выражении.

По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья за январь-февраль 2020 года составил $29,9 млрд - в годовом сопоставлении это на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России сократилось в январе 2020 года на 18% в годовом сопоставлении до $13,7 млрд.

Перебои в работе китайских производств в начале года, вызванные вспышкой нового типа коронавируса, не только ударили по нефти, но и создали риски удорожания целого ряда товаров, которые Россия закупает в Китае по выгодным ценам.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования спрогнозировал кратный рост цен на потребительские товары, в первую очередь, на детские игрушки, антибиотики, одежду и головные уборы, а также химическую продукцию в связи с пандемией нового типа коронавируса.

При этом, в марте 2020 года курс доллара достигает 75 рублей, это означает, что при сохранении импорта на текущем уровне, стоимость товаров вырастет в рублёвом эквиваленте. Россию ждёт повышение цен, если она не сможет найти способы закрыть потребности внутри страны - иными словами, мы возвращаемся к импортозамещению.

Основная часть граждан Российской Федерации воспринимает импортозамещение преимущественно как замещение иностранных продуктов питания: в первую очередь, сельскохозяйственной продукции. В этом вопросе Россия действительно сделала большой шаг вперёд по сравнению с 2014 годом, когда были введены продовольственные санкции.

Доля прямого импорта из Китая в торговых сетях Х5 Retail Group существенно ниже 1%. Преимущественно это непродовольственные товары, из продовольствия - в основном имбирь и чеснок. При этом сейчас Х5 Retail Group ищет возможности поставок имбиря и чеснока из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам. В «Азбуке Вкуса» закупки товаров из Китая также минимальны: непродовольственные наименования она в Китае не приобретает, не считая сезонного товара на Новый год, а из продовольствия закупает единичные продукты: чеснок, помело, имбирь, капусту брокколи, грибы шимиджи. «Магнит» прекратил импортировать овощи и фрукты из Китая, заменив их поставками из других регионов.

13 марта 2020 года полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка отметил, что Россия также занимает лидирующие позиции в сфере производства мяса птицы и его экспорта, по выращиванию овощей защищенного грунта в тепличных комплексах. Но продовольственное импортозамещение является лишь узким сектором, который замечают потребители.

В то же время, есть намного более масштабные темы, например, комплексы по переработке отходов и W2E заводов по термической переработке мусора. Совокупная сумма инвестиций только в заводы "Ростеха" в Казани и Подмосковье превышает 150 млрд рублей. При этом на всех объектах используется преимущественно отечественное оборудование: и новейшие турбины, и котельное оборудование, и фандоматы.

Отечественный нефтегазовый комплекс сегодня также нацелен на технологический суверенитет, импортозамещение и увеличение экспортного потенциала. Основной траекторией развития ТЭК является внедрение и эксплуатация отечественных технологий отраслевыми компаниями. Уже в 2020 году ожидается создание российской роторно-управляемой системы.

Сегодня на российских предприятиях уже производятся компьютеры «Элик», которые должны заместить Intel и AMD в российских госструктурах. Для надежного и оптимального по стоимости хранения данных сверхбольших объёмов была создана модульная система хранения данных отечественного производства «Купол».

По словам руководителя центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, в химической и металлургической промышленности доля импортозамещения может достигать 100%. По его мнению, 100%-ное импортозамещение возможно и в производстве электронной компонентной базы.

В феврале 2020 году, Минпромторг России предложил проводить в российских госкомпаниях ежеквартальные стресс-тесты, нацеленные на оценку возможных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз. По словам председателя совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светланы Аполлоновой, «зависимость от импортных микросхем колоссальная. Пока госкомпании не развивают российскую электронику, они остаются чувствительны к внешним угрозам – кибератакам, прекращению поставок, влиянию незадекларированных возможностей в зарубежном оборудовании».

После принятия Нацпрограммы «Цифровая экономика» вопросами развития информационной безопасности, информационной инфраструктуры и цифровых технологий на базе российских решений начало заниматься правительство.

В условиях постоянных санкций российские промышленные компании начали создали целую экосистему продукции, позволяющую обеспечить технологическую независимость от иностранных производителей.

К примеру, на заводе в Рыбинске производят двигатели ПД-14, предназначенные для самолётов МС-21. Использование ПД-14 позволит гражданской авиации избежать риска остаться без двигателей из-за санкций. По той же причине, в Санкт-Петербурге начали производить вертолётные двигатели ВК-2500, аналоги которых ранее закупались на Запорожском заводе «Мотор-Сич». В то же время, «Уралмашзавод» запустил производство новых модели гидравлических экскаваторов, «Черновские ЦЭММ» вернулись к производству комплектующих для горнодобывающей техники.

Развивается и текстильная промышленность: в Тульской области модернизирована фабрика по пошиву одежды ООО «БТК Трикотаж», в Кабардино-Балкарии открылась компания «Текстиль Индустрия», ставшая одним из крупнейших производителей трикотажа в стране.

В медицине внедряются российские аналоги импортной техники и лекарственных препаратов, внедряется кластеризация фармпроизводств, что поможет стабилизировать отрасль, произвести интеграцию научных разработок и широкого производства. Дженерики, которые ранее ввозились из-за рубежа, уже производят в Казани, инновационные препараты для борьбы с туберкулезом и атеросклерозом созданы в Иркутской области. В Архангельске изготавливают интеллектуальные протезы для детей.

«Сегодняшние промышленные компании опираются преимущественно на решения отечественного производства. Если бы эти решения были импортными, их могли бы просто заморозить в связи с волатильностью курса рубля и прогнозируемой волной банкротств ряда финансовых институтов», - считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Современное импортозамещение отличается от импортозамещения предыдущих лет тем, что оно создаётся не хаотично, а в соответствии с федеральными и национальными проектами, и нацелено на комплексное изменение стратегической роли страны. Именно по этой причине произошла смена Правительства, члены которого несут персональную ответственность за исполнение программ импортозамещения.

Источник - http://www.ng.ru/economics/2020-03-14/100_long140320.html

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