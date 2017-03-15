Киевская хунта пытается добраться до российских денег

Отделения российских банков на территории Украины хотят обложить санкциями. Разработкой ограничений занялись власти страны. К каким последствиям этом может привести?

Снова санкции. На этот раз они возможны от Киева. Совбез Украины поручил Национальному банку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения, какие ограничительные меры могут быть наложены на банки с долей российского госучастия. Эксперты уже делают первые прогнозы, какими именно могут быть санкции.

Ограничения возможны в диапазоне от отзыва лицензии и, фактически, прекрашения функционирования деятельности банков, до наложения каких-либо ограничений по работе с вкладами граждан, проведением тех или иных финансовых операций. Очень большой ранжир. Поэтому и оценивать урон достаточно сложно.

В Москве уверены, что Украина, выступающая против российских банков, навредит, в первую очередь, себе. И надеются, что здравомыслие возобладает.

Эти кадры облетели все каналы. Накануне банкоматы украинского Сбербанка заливали монтажной пеной и заклеивали у них экраны. Еще раньше – центральный офис банка в Киеве решили попросту замуровать. За последние дни напали на 26 офисов и банкоматов "дочки" российского банка.

Как нам рассказали в Сбербанке Украины, сейчас работа заблокированного отделения в Киеве по-прежнему приостановлена. А вот остальные отделения банка функционируют в штатном режиме. Правда, с 15 марта, из-за блокировки работы отделений банка радикалами, Сбербанк на Украине ввел ограничения на выдачу наличных средств физическим лицам.

При этом, по данным НБУ, на 1 января 2017 года Сбербанк занимает шестое место в рейтинге банков по размеру активов. А их общая сумма оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Радикалы требуют отозвать лицензию у украинской "дочки" Сбербанка и принять закон о запрете работы на Украине всех российских банков вообще.

Но давление идет и со стороны официальных властей. В Нацбанке Украины дали понять, финкомпании с российским капиталом в стране нежелательны. Им следует либо сменить владельцев, либо уйти с рынка.

По данным НБУ, на территории страны действует пять таких банков. И именно они за два года обеспечили стране половину объема прямых иностранных инвестиций. Сейчас доля их снижается, но остается довольно-таки весомой. На докапитализацию своих дочек российские банки только в 2015 году направили более 1 миллиарда долларов. ВТБ потратил 850 миллионов, Сбербанк – 210.

Украинская банковская система полностью поддерживается за счет международных вливаний. Россия – крупнейший кредитор украинской экономики. В том числе, а, может, и главным образом, через финансовый сектор. 1,7 миллиарда долларов ни один из суверенных инвесторов не вкладывал сюда. На сегодня устойчиво работающих банков с рейтингом, который привлекал бы инвесторов, на Украине нет.

В целом, в прошлом году почти все банки с российским присутствием на Украине сработали в убыток. У Сбербанка ситуация выглядит неплохо. Прибыль -- 3 миллиона долларов. А вот остальные ушли в минус.

Сегодня и украинские компании, и рядовые граждане, хранят свои средства в филиалах российских банков. В случае ухода с рынка российских финорганизаций, покрыть убытки будет некому. Тем более, финансовая система страны и без того в плачевном состоянии.