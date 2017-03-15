Медведев ответил Навальному. MOUNT SHOW Выпуск №87

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Веселые дети эксперта Би-би-си прервали очень серьёзное интервью своего папы. Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом России, США, Израиля и Китая. В космосе обнаружен гигантский пельмень. Лукашенко угрожает Медведеву? Ученые NASA доказали, что на Марсе может расти картофель. Авиакомпания "Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах. В Светогорске администрация уничтожили конструкцию, к которой прикасались геи. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал ему доступ к аккаунту в инстаграме. Межгалактические выборы за 300 тыс. рублей и многое другое.