Медведев ответил Навальному. MOUNT SHOW Выпуск №87

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Медведев ответил Навальному. MOUNT SHOW Выпуск №87

Сегодня в выпуске!
Веселые дети эксперта Би-би-си прервали очень серьёзное интервью своего папы. Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом России, США, Израиля и Китая. В космосе обнаружен гигантский пельмень. Лукашенко угрожает Медведеву? Ученые NASA доказали, что на Марсе может расти картофель. Авиакомпания "Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах. В Светогорске администрация уничтожили конструкцию, к которой прикасались геи. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал ему доступ к аккаунту в инстаграме. Межгалактические выборы за 300 тыс. рублей и многое другое.
 

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