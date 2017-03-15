МИД сообщил о встрече Сергея Лаврова с главами российских республик

13 марта состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой Республики Алтай А.В.Бердниковым, главой Республики Башкортостан Р.З.Хамитовым, президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым, главой Республики Хакасия В.М.Зиминым, главой Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисовым.





Встреча была инициирована главой Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисовым с целью обсуждения возможностей задействования потенциала российских регионов в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве. Участники дискуссии рассмотрели региональные проекты в области культуры, искусства, образования, археологии и наметили пути активизации взаимодействия в гуманитарной сфере между субъектами Российской Федерации и регионами евразийских государств.

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