Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

В год столетнего юбилея русских революций закономерно обострилась дискуссия о роли монархии для России - причем не только в историческом, но даже в современном контексте. Однако вряд ли России стоит ожидать восстановления царизма - и не в последнюю очередь из-за того, как ведут себя русские монархисты.

Ровно сто лет назад, 15 (2 по старому стилю) марта 1917 года, последний российский император Николай Второй отрекся от престола, и Россия перешла на республиканскую форму правления.

Спустя век общественная дискуссия о возможном возвращении к монархической форме правления получила свежий импульс в России7 Правда, носит она – дискуссия – несколько причудливый характер.

Осенью 2016 года Владимир Жириновский допустил восстановление той или иной формы представительной монархии «без участия в управлении». Но даже не боящийся радикальных и жестких слов политик в данном случае был крайне аккуратен и обтекаем в формулировках.

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

В остальном же открытыми сторонниками монархии являются политики с весьма эксцентричной репутацией, например, Виталий Милонов. Самым же известным – и симпатичным гражданам – политиком с открыто монархическими взглядами является Наталья Поклонская.

События последних недель показали, что главной проблемой этих общественных деятелей в отстаивании и продвижении своих убеждений является то, что делают они это зачастую весьма неуклюже. Ярчайшим примером этого стал недавний скандал вокруг заявления Поколонской о мироточении бюста Николая II в Крыму, что было опровергнуто официальными представителями РПЦ. Однако и без этого ее слова вызвали крайне бурную негативную реакцию существенной части активной общественности, причем по практически всему политическому спектру.

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

Как следствие, своими действиями сторонники монархического пути для России чаще отталкивают общество от подобных взглядов, нежели привлекают к ним. Ситуация усугубляется тем, что «Императорский дом Романовых», претендующий на статус наследников престола и привечаемый упомянутыми частью российских монархистов, включая Наталью Поклонскую, также вызывает резкое отторжение у большей части общественности. В результате шаги, нацеленные на пропаганду и продвижение монархических идей в России, вызывают обычно прямо противоположную реакцию, превращая сторонников монархии в маргинальные фигуры.

Последний раз серьезное исследование общественного мнения на тему возрождения монархии в России проводил ВЦИОМ в 2013 году. Тогда были зафиксированы весьма незначительные сдвиги по сравнению с предыдущим опросов 2006 года. Исследование показало, что при выборе между монархической и республиканской формами правления мнение россиян распределяется 11 против 82 процентов (при 7 процентах неопределившихся).

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

Более обнадеживающим для монархистов был другой вопрос исследования, согласно которому 4 процента являются сторонниками монархии, а 24 процента опрошенных были бы не против монархии в России. Однако эти 24 процента не видят человека, который мог бы занять престол.

Как бы то ни было, однозначное доминирование республиканских настроений в российском обществе совершенно очевидно. Этому соответствуют и идеи, транслируемые с самых верхов российской власти. Буквально накануне глава государства, говоря на отвлеченную тему (о месте и роли прокуратуры в государстве), выдал весьма примечательную фразу: «У нас, слава богу, не монархия, а республика».

Однако неожиданно сложившийся в российской политической системе status quo, в котором монархическая апологетика является уделом медийно заметных, но реально мало влиятельных и неофициальных фигур, оказался нарушен главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, который 14 марта также публично высказался за восстановление монархической формы правления в России.

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

Реакция представителей государства на произошедшее оказалась крайне показательна.

Сначала по поводу слов крымского губернатора не слишком одобрительно высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».

Кроме того, слова Аксенова прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во-первых, он в очередной раз напомнил «весьма прохладное» отношение Владимира Путина в данным идеям. А во-вторых – и это даже более важно – сказал следующее: «Личное мнение я высказать не могу и не имею права. Но полагаю, что сказанное является личным мнением Аксенова. Наверное, он волен его высказывать».

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

Эту реакцию, учитывая специфику аппаратной и бюрократической риторики, трудно расценивать иначе, нежели как жесткую – и публичную – «порку» главы Крыма. Судя по всему, высказывание Аксенова в Москве было расценено как недопустимый выход за рамки полномочий и компетенций.

По совокупности всех событий последнего времени можно сделать вывод о месте монархизма в дискуссии о современной политической системе России.

Монархизм, как и любая другая (кроме экстремистских) идеология, имеет право на присутствие в публичном поле. Однако и большая часть общества, и власть в стране едины в том, что никаких перспектив переноса ее в государственное устройство Росси нет и быть не должно. А неудачные и неуклюжие действия сторонников восстановления монархии способствуют тому, чтобы это так и оставалось.

Монархия в России: Поклонская и Аксёнов усиливают отвращение к ней

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