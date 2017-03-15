Когда учитель приходит домой, его и здесь не оставляет профессия: прочитать дополнительные материалы, проверить письменные работы, придумать что-то новое и интересное для завтрашнего урока...

Современных детей удивить бывает трудно, а заинтересовать и того труднее. А ведь учитель — это обычный человек, у которого есть семья, родные и близкие люди, есть свои личные проблемы, радости. Но семья, в которой есть учитель, — особая. В моей семье это моя мама. Она преподаёт русский язык и литературу. Мама с детства мечтала стать учителем. Она всегда рассказывала мне, как упорно шла к достижению своей цели. И сегодня мама обучила русскому языку, познакомила с отечественной и зарубежной литературой уже не одно поколение детей, которые благодарны ей за то, что именно она была их учителем. Слова благодарности, конечно, очень приятны для неё, но только я знаю, какими усилиями это даётся. Мама всегда в работе, она с утра до ночи делает уроки, готовит материал так, чтобы он был понятен каждому ученику, находит подход к каждому ребёнку.

А ведь помимо работы есть ещё много домашних дел, которые сами собой не сделаются. Но, несмотря на это, мама ежедневно садится за компьютер, готовит уроки, проверяет тетради... И она делает это не для того, чтобы на работе её уважали и хвалили, она делает это, потому что учитель. Она помогает детям раскрыть себя, найти своё место в жизни.

Я благодарен маме за то, что с завидным терпением обучает детей родному языку, в современный телевизионный и компьютерный век открывает ворота в мир сказок, стихов, романов... Я ученик 11-го класса, такой же, как и все, горжусь ею и точно знаю, что носить такое гордое звание, как учитель, достойны только сильные, умные и ответственные люди.

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