Почему западный человек не понимает, как воюет русский солдат?

Сколько уже написано о России и русских. Недавно я услышал интересное высказывание от одного американского бойца ММА. "Россия — страна воинов". Честно скажу, воспринял это поначалу как комплимент нашим спортсменам. И только потом понял. Нет, американец действительно относится к русским (а в это понятие для него входят все, кто живет в нашей стране) как к бойцам, как к воинам.

И подтверждение этой мысли я получил из одной западной публикации. Сегодня, благодаря возможностям Интернета, можно читать, точнее просматривать, публикации в любой стране мира. Просматривать? Просто потому, что, как бы ни хотелось в совершенстве владеть иностранными языками, приходится пользоваться переводчиком. Что такое автоматический перевод, большинство читателей уже знают по собственному опыту. Просто потом надо еще раз перевести с русского на русский.



Читатели помнят серию статей в наших СМИ после ухода кораблей ВМФ из Средиземного моря. Что только мы ни читали тогда! И о некоторых технических накладках на "Адмирале Кузнецове". И о неудачах полетов самолетов. И, наоборот, о героизме наших пилотов и моряков. О выполнении сложнейших военно-политических задач. О примерах мужества и стойкости наших солдат и офицеров.



Единственная тема, которую часто пытались поднять наши либеральные политики, но которая совершенно не задела сердца читателей, это тема "бедных стариков и сирот, которые остались без средств к существованию". "Средства, которые Россия потратила на Сирию, можно было пустить на пенсии и пособия". Помните? Даже министр обороны вынужден был как-то высказываться в том духе, что министерство не превышает лимита средств, выделенных на оборону бюджетом. Потому тема в российских СМИ "стухла" и больше не поднималась.



Действительно, странно для страны, в которой даже в сталинские времена, когда бизнесменов не было, а деньги зарабатывались честно, находились люди, покупавшие на собственные сбережения танки, самолеты и другую военную технику. Главное — победа. Главное — выстоять и не отдать Родину врагу. Независимо, какой ты веры, на каком языке ты разговариваешь дома, блондин ты или брюнет, узкоглазый или длинноносый. Ничего не важно, когда враг у ворот твоего дома.



И вот статья западного корреспондента. Статья о нашей операции в Сирии. Но глазами именно "оттуда". Пройти мимо было просто выше моих сил. Интересно увидеть разницу. Некоторые выдержки, интересные именно из-за разницы взглядов на войну, приведу в виде цитат.



Статья называется "Истинная цена сирийской кампании для России" (The real cost of Russia) .



"Россия участвует в сирийском конфликте с сентября 2015 года. Шесть месяцев спустя Владимир Путин заявил, что военные операции обошлись Министерству обороны в 483 миллиона долларов".



"Российские аналитики утверждают, что проведение операции с участием «Адмирала Кузнецова» обошлось в 170 миллионов долларов, а эта сумма меньше, чем цена двух американских истребителей F-35 пятого поколения".



Вот суть войны для западного человека. Сколько стоит? Совершенно не важно все остальное. Война — это такое же вложение денег, как и любой бизнес. Я вложил свои деньги, значит, вправе потребовать отчета от военных о дивидендах. Иначе какой же это прибыльный бизнес?



Поражает, как скрупулезно подсчитаны все действия российской армии. Вот что означает прозрачная бухгалтерия бизнеса! При участии "Адмирала Кузнецова" было совершено 420 боевых вылетов. Из них 117 ночных! Уничтожено 1 252 цели...



Вы думаете, что на этом интересное в этой статье заканчивается? Нет. Это только начало разбора. В бизнесе, особенно для своих акционеров, важно четко представлять куда и на что потрачены деньги. Как "увеличился капитал".



"...эти вложения себя более чем оправдали в военном отношении. Москва и Дамаск подписали соглашение о 49-летней аренде сирийского порта Тартус с правом размещения сил флота. Порт будет модернизирован и сможет одновременно принимать 11 военных судов — так у российского флота появится своя база в Средиземноморье".



"В будущем корабли преимущественно Черноморского флота прибудут в Тартус и сформируют, по выражению Министерства обороны России, постоянное оперативное соединение ВМФ в Средиземноморье. Подобное развитие событий ни для кого не стало неожиданностью, так как возобновление российского военного присутствия в этом регионе было одним из главных положений Морской доктрины РФ 2015 года".



Автор даже не старается подобрать слова. Ничего личного. Российские деньги, правильно вложенные в Сирию, дали вот такой вот доход. И доход этот намного превышает доходность западных вложений.



Правда, справедливости ради следует отметить, что выводы автора вполне логичны. И, по моему мнению, совершенно верны. За исключением "западного конька" про права человека. Но тут даже спорить не буду. Мы привыкли к тому, что всё, что бы ни делала Россия самостоятельно, всегда есть нарушение этих самых прав. Россияне уже даже не смеются. Просто принимают как должное. Собака лает, ветер дует...



"На настоящий момент Россия закрепила за собой право на использование стратегически важной военно-морской базы, тем самым лишив НАТО прежних возможностей в Восточном Средиземноморье. Москва ведёт прагматичную политику, поддерживая «законное» правительство, и при этом отважно борется с терроризмом, невзирая на то, как соотносится смена режима и соблюдение прав человека. И всё это находит положительный отклик у ряда стран Среднего Востока".



А последние слова статьи вообще шедевр. "Это неплохая окупаемость для военных затрат размером менее 1 миллиарда долларов". В этом весь западный человек. Точнее, западный образ мысли. Русский бизнес сработал лучше нашего.



Американцев, которые все войны прошлого века, да и вообще все войны, которые велись за период существования их страны, воспринимают "со стороны", понять можно. Они не знают, что такое реальная война. Они знают войну голливудскую. Войну, где погибают только враги, а "наши" всегда побеждают. Потому, наверное, и считают, что война просто один из видов бизнеса.



Европейцы, как бы они сегодня ни превозносили свои военные подвиги в период Второй мировой войны, сдают города и поднимают руки при первой же опасности. Зачем воевать, если у противника больше танков? Или самолетов? Зачем не сдавался блокадный Ленинград? Зачем полностью разрушен Сталинград и множество других городов? Лучше сохранить то, что имеешь. Лучше сдаться и ждать, когда захватчик сам уйдет из твоих краев. Или его прогонят русские.



Хорошо это или плохо, не мне судить. А вот то, что мы точно не они, для меня ясно. И не дай нам Бог стать такими же.



И победить нас люди с такими убеждениями не смогут никогда. Вспоминается старая шутка о мощи русской и немецкой армий. Немцы побеждают из-за врожденного педантизма, Русские из-за врожденного "рогатизма". Умеем мы "упираться рогом" так, что даже железо лопается о стойкость простого солдата. И упираемся мы не для того, чтобы заработать. Мы хотим победить, и мы побеждаем.



Наверное, понимание именно того, что русские не считают, когда дерутся, внушает уважение, а чаще страх всем этим "общечеловекам" и "борцам за права всех и вся". И правильно внушает. Запад хочет увидеть лицо Русского Медведя... В зоопарк сходили бы. Это только в сказках медведь добрый и милый увалень. В жизни медведь зверь бесстрашный и сильный.



И лица у него нет. Как такового. Есть страшная, с огромными клыками, морда. А ещё когти, побольше некоторых ножей. И если вызвать у медведя сильное раздражение, то и правда можно увидеть эту морду...