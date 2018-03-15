Подопечные Макса Фадеева сообщили о закрытии его продюсерского центра. Видео

Официального сообщения о закрытии ПЦМФ не было. Однако сегодня на страницах в соцсетях нескольких подопечных Максима Фадеева были размещены заявления о том, что продюсерский центр завершает свою работу. Эта новость всполошила поклонников, которые не понимают, что произошло.

Максим Фадеев является известным продюсером. Еще в 2003 году он основал собственный продюсерский центр. Он создал группу SEREBRO и помог стать звездой Юлии Савичевой, также среди его подопечных есть еще множество других успешных артистов. Недавно стартовало новое шоу «Песни», где Максим стал наставником, как и рэпер Тимати. Победитель конкурса может стать новым подопечным компании продюсера. Однако сегодня на официальных страницах многих звезд, которые работают с Фадеевым, появилось сообщение о закрытии его продюсерского центра.

Эта новость шокировала многих поклонников Максима, которые не понимают, что произошло. Артисты пока не дают никаких комментариев по поводу случившегося. Продюсер, в свою очередь, тоже хранит молчание. Тем временем пользователи Сети обсуждают печальную новость и надеются на то, что Фадеев готовит очередной сюрприз. «Олечка, расскажи нам скорее. Вы название поменяли? Или песня новая?», «Что случилось? Ничего не поняла», «Все подумают что-то плохое, а на самом деле, наверное, просто поменяли название», «Не поверю, это не правда», — стали комментировать посты Ольги Серябкиной и Юлии Савичевой подписчики.

Отметим, что обычно Максим старается быть предельно откровенным с поклонниками и обсуждает с ними разные темы. Так, на днях продюсер поделился своими воспоминаниями о вокальном конкурсе «Евровидение» 2007 года. Тогда он отправил туда группу SEREBRO. Сейчас Фадеев считает, что это было его не самым лучшим решением, что тогда он допустил самую большую ошибку в жизни. Однако он не жалеет, что девушки выступили на конкурсе, а также он отметил, что группа была его «механизмом, который сбился у самого начала» и стал работать в другом режиме. Тем не менее от этого он не стал хуже. До сих пор Максим думает над тем, как сложилась бы судьба женской группы, если бы он не отправил трех девушек на конкурс 11 лет назад.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Мар 14, 2018 в 2:01 PDT

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