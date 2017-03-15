Посреди Великой степи

Глава Хакасии Виктор Зимин, находящийся в рабочей командировке в Москве, по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова принял участие в межрегиональном рабочем совещании.

Встреча прошла в Доме приёмов МИД России. Среди приглашённых были также президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, глава Республики Алтай Александр Бердников. В работе совещания участвовали ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой и другие.

В каждом из названных субъектов Российской Федерации проходят свои знаковые мероприятия, которые министр иностранных дел страны предложил объединить в общий календарь и поддерживать. В частности, Республика Хакасия активно развивает дискуссионную площадку, посвящённую сохранению историко-культурного наследия.

— Мы проводим на своих территориях много интересных и важных мероприятий, но они не всегда выходят за пределы региона. И важно сегодня объединить усилия, научиться привлекать внимание общественности и экспертов, в том числе иностранных, чтобы те задачи, которые мы пытаемся решать, находили больше поддержки и внимания, становились интереснее и в то же время доступнее, — прокомментировал итоги встречи Виктор Зимин. — Вот, например, наш форум по историко-культурному наследию. Благодаря ему мы сумели очертить и начать решать целый круг задач, чтобы превратить наше, прежде всего археологическое, наследие в ресурс развития республики и систему сохранения культурных ценностей.

По словам главы Хакасии, одним из важнейших достижений форума является строительство нового здания республиканского музейно-культурного центра. Он был задуман как межрегиональная базовая площадка для выставочной деятельности, просветительских и образовательных мероприятий, этнотуризма, научных исследований.

— Хакасия заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими музеями нашей страны, — добавил Виктор Михайлович. — Я рассказал коллегам о той работе, которую мы проводим для сохранения объектов археологического наследия региона, о нормативной базе, о включении в ближайшем будущем Большого Салбыкского кургана в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хакасский государственный университет начал большую работу по созданию в республике кафедры ЮНЕСКО, которая займётся сохранением и развитием самобытной духовной и материальной культуры народов Саяно-Алтая через систему образовательных, научных и инновационных проектов.

Напомним, что огромные, так называемые срединные территории Европы и Азии в исторической литературе принято называть Великой степью. Территория всей Южной Сибири попадает под это понятие. Начиная с раннего бронзового века и до позднего Средневековья на евразийском пространстве наблюдаются общие историко-культурные процессы развития древних археологических культур. Именно поэтому Хакасия, где созданы все условия для системной работы в области сохранения и популяризации археологических ценностей, предложила создать центр евразийского археологического наследия. И эта инициатива с интересом воспринята участниками рабочей встречи.

— У каждого региона свои особенности, свои площадки, но мы должны объединять усилия, больше общаться между собой, с представителями других государств. И для этого каждое наше мероприятие должно найти своё место в общем календаре больших событий страны, без наложения друг на друга. Например, вопросы сохранения археологического наследия — за Хакасией, с этим никто не спорит. У других регионов — свои изюминки, и мы все можем поддерживать друг друга, добиваясь вместе большего. Вот об этом, а также о поддержке, которую готов оказать нам федеральный центр, и шла речь на встрече, — подчеркнул глава Хакасии.

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