Пропавший физик-ядерщик из Новосибирска рассказал, что был в рабстве в Казахстане

Жительница Алма-Аты нашла пропавшего несколько лет назад 54-летнего физика-атомщика из Новосибирска Юрия Образцова, который рассказал, что был в рабстве на фермерском хозяйстве в Казахстане, сообщил РИА Новости руководитель новосибирского поискового отряда "Маяк" Павел Злобин.

К поисковикам обратилась Тамара Полуэктова, сообщившая, что в одном из торговых центров Алма-Аты встретила мужчину, который представился Юрием Образцовым и заявил, что был в рабстве. "Мы связались с полицией и выяснили, что действительно этот человек находится в розыске с 2013 или 2014 года", — рассказал собеседник агентства.

Сама Полуэктова сообщила, что 10 марта заметила мужчину, который весь день сидел на лавочке, при этом у него были сломаны уши и раздроблена нога, из-за чего он сильно хромал.

Пострадавший рассказал, что за три дня до этого сбежал из фермерского хозяйства, где его долго удерживали. При этом мужчина затруднился сказать, сколько времени провел в рабстве, поскольку у него, по его словам, проблемы с памятью. Он также сообщил, что приехал в Казахстан с деловой целью несколько лет назад, и назвал адрес своего местожительства в Новосибирске.

Новосибирский угрозыск уже выслал документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший. "С этими документами завтра мы поедем в консульство России в Алма-Ате и там должны выдать справку о том, что он может пересечь границу Казахстана с Россией", — рассказала Полуэктова.

Сейчас Образцов находится в приюте при российской дипмиссии. В ближайшее время планируется собрать деньги на билеты, поскольку с его родственниками пока связаться не удалось.