Растают горести, взойдут радости

Продолжается подготовка к республиканскому празднику Чыл Пазы, который состоится 25 марта в 12.00 на республиканском ипподроме.

Накануне празднования, 24 марта в 18.00, на республиканском ипподроме состоится первое таинство — обряд очищения: вместе с шаманом желающие смогут сжечь чёрные чалама в священном очищающем огне.

Второй обряд — кормление От Ине, Богини Огня, пройдёт традиционно в день праздника 25 марта, когда жители и гости Хакасии смогут «покормить» чайаанов — духов, возвращающихся на землю. Поклонение Священной Берёзе с повязыванием цветных чалама также состоится в день праздника.

В этот день традиционно пройдёт вручение премии «Человек года» совета старейшин хакасского народа, соберутся делегации всех муниципальных образований и установят красочные юрты, приготовят блюда национальной кухни.

Готовится интересная программа, посвящённая году курицы по хакасскому календарю. На главной сцене в театрализованном прологе будут представлены 12 месяцев в виде образов Верхних Творцов Чайаанов (духов). Также участники от районов и городов Хакасии предстанут в образе небесных героев.

Организаторы готовят насыщенную музыкальную программу: концерт «Чалахай часхы» («Радость весны») с участием ведущих артистов Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова, выступления победителей различных республиканских фестивалей и конкурсов, молодёжная программа «Чииттер кöрiзi» («Взгляд молодых»).

На детской площадке, подготовленной Русским драматическим театром имени М.Ю. Лермонтова, для ребят устроят представление с играми, а на спортивной можно будет посостязаться в национальных видах спорта.

Мастера декоративно-прикладного искусства Хакасии и общественных национальных организаций представят лучшие сувенирные изделия. Также будет работать сельскохозяйственная ярмарка, где найдутся свежие и качественные продукты и товары от местных фермеров.

Чыл Пазы традиционно отмечается с 1994 года в дни весеннего равноденствия, когда согласно поверьям возвращаются с неба после зимы духи земли, рек, тайги, а народ начинает готовиться к грядущему сельскохозяйственному сезону.

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О Чыл Пазы написали в федеральном издании — на страницах мартовского номера журнала «Аэроэкспресс» появилась заметка, в которой говорится о том, что даже весной есть возможность отпраздновать Новый год — по хакасскому календарю.

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