Российские банки быстро наращивают темпы ограбления народа

В январе-феврале выросла прибыль банков, но снизились сумма вкладов населения и кредитование экономики, подсчитал Банк России.

Чистая прибыль российских банков

Банки в России в январе- феврале 2017 г. получили прибыль в размере 212 млрд руб. (за январь-февраль 2016 г. – 82 млрд руб.), сообщил Банк России в своем обзоре.



Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 1,9%, или на 107 млрд руб. (за аналогичный период 2016 г. – на 2,7%, или на 145 млрд руб.). За январь-февраль 2017 г. вклады населения снизились на 0,5% (+0,6%), а депозиты и средства организаций на счетах выросли на 0,9% (+2,9%). За два месяца основные показатели деятельности банков снизились: активы – на 0,9% (без учета валютного курса – прирост на 0,4%), кредиты экономике – на 1,6% (-0,6%), кредиты нефинансовым организациям – на 2,2% (-0,8%), кредиты физическим лицам – на 0,1% (-0,1%). Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос за январь-февраль 2017 г. на 3,9%, а по розничному – на 3,0%.

Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за два месяца 2017 г. увеличился с 6,3% до 6,7%, а по розничным кредитам – с 7,9% до 8,2%. Требования кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за январь-февраль 2017 г. выросли на 2,3%, равно как и их доля в активах банковского сектора (с 3,2 до 3,3%). Объем МБК, предоставленных банкам-резидентам, уменьшился на 8,6%; портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, вырос в 1,3 раза. Портфель ценных бумаг за январь-февраль 2017 г. уменьшился на 1,0%, в основном за счет сокращения на 1,3% вложений в долговые ценные бумаги.