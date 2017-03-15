Российское ПО для швейных предприятий поднимает производительности труда от 1,5 до 4-х раз

Петербургская компания «Стилон» разрабатывает и успешно внедряет автоматизированную систему управления для швейных предприятий: «АСУП Стилон».

Разработка призвана повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий отрасли и вывести их на качественно новый уровень управления процессом производства.

АСУП Стилон: — это серия готовых решений для швейного, трикотажного и текстильного бизнеса. Система разработана высококлассными специалистами, и отвечает всем запросам со стороны современных предприятий.

Логика системы полностью соответствует бизнес-процессам предприятий отрасли, включает в себя изобилие полезных инструментов и решает множество практических задач. Это делает систему универсальным решением для оперативной комплексной автоматизации бизнеса.

За счет того, что программный продукт является готовым тиражируемым решением, его могут позволить себе любые предприятия отрасли — от небольшого ателье до гигантов индустрии.При этом система обладает широчайшим функционалом, не требует доработок, позволяет обеспечить эффект сразу после внедрения.

На сегодняшний день программный продукт успешно внедрен более чем на 30 предприятиях в 5 странах: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан.

После внедрения предприятия демонстрируют рост производительности труда от 1,5 до 4-х раз и значительное увеличение объёмов выпуска продукции.

Увеличивается прозрачность процессов управления и доступность всей необходимой информации.

На сегодняшний день завершена разработка АСУП Стилон v.4.0 и анонсирован выход Стилон v.5.0 и Стилон. Производство ткани.