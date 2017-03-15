Руинизация Украины в разгаре: «свидомиты» поджигают регионы

«Тришкин кафтан» украинской государственности рвётся во всех местах сразу, и латать эти прорехи суматошно гастролирующим спецназом вряд ли долго получится.

А это уже Ивано-Франковск…

Разгон гопоты, именующей себя «активистами блокады Донбасса», возле станции Кривой Торец, на первый взгляд, вроде бы продемонстрировал наличие у Порошенко остатков государственной воли, но на взгляд второй оказалось, что воля-то, может и есть, а вот мускулов для её воплощения – нет.

Вопиющая аномальность ситуации, когда от ничтожной кучки хулиганов зависит энергетическая и торговая безопасность государства, была очевидна с самого начала. Их долго не разгоняли, и это объясняли, дескать, тем, что – мочь-то разогнать могут, да ждут, пока Ахметов побольше убытков потерпит, ну, или ещё какие-то убедительные интерпретации. И в самом деле, у Порошенко – орда ментов разных сортов, уж с сотней-другой гопников они должны справиться. Так и вышло – вчера полицейский спецназ наконец повязал четыре десятка «блокадников» быстро и споро – кому по тыкве настучал, у кого вещи отобрал, оружие изъяли, куда ж без этого. И всё, казалось бы, прошло как в цивилизованном государстве… но Украина не была бы Украиной, если бы на этом всё закончилось.

Наш сайт, комментируя ситуацию, писал с полным основанием: «Очередные угрозы режиму тысячу пятисотым майданом оказались такими же пустопорожними, как и все предыдущие. Если в течение одних-двух суток ничего не случится, а вероятность того, что ничего не случится – 99%, то все остальные «редуты» исчезнут таким же образом». Парадокс же (цвета украинской неожиданности) оказался в том, что киевский майдан и в самом деле оказался полным ничтожеством (всего тысяча человек, никаких решительных действий), но зато в регионах началась такая «движуха», на которую, скорее всего, никто и не мог рассчитывать — ни власти, ни Семенченко и Ко.

Ночью захватили Луцкую обладминистрацию (Волынская область). Потом Черновецкую. Потом Ровенскую. У здания СБУ в Виннице жгли шины и переворачивали полицейские автомобили. Более того, посягнули на святое – на президентский бизнес: «Активисты угрожали, что, если до утра участников блокады не освободят, то они заблокируют фабрику «Рошен» в городе».

И, если информация верна, то случилось СТРАШНОЕ: «В городе Яготин Киевской области активисты захватили грузовой терминал «Рошен», принадлежащий компании Петра Порошенко».

Нижеследующий «манифест» захватчиков Волынской ОГА доходчиво иллюстрирует, что «блокада торговли с оккупантами» давно превратилась только в повод и предлог, а требования-то – как три с лишним года назад: уволить главу МВД, главу СБУ, и, что особенно умиляет, не только их, а ещё и их заместителей. Основательно к делу подошли! Уборщиц-то хоть оставите?

И вот тут-то с полной очевидностью выяснилась и без того понятная вещь: все силовые возможности Порошенко и Авакова, все эти стройные ряды «космонавтов», окружающие очередной недомайданчик в столице – всё это фикция, всё это не более, чем «аппарат искусственного поддержания жизни» в полумертвом теле, и действовать он может исключительно локально.

Простой вопрос без ответа: почему вчера полиция разгоняла один-единственный редут на Кривом Торце, в то время как таковые есть еще и в Бахмуте, и в ряде прочих мест? Да потому, я уверен, что СИЛ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО! Тупо не было столько спецназа, чтобы провести одновременную зачистку всех и сразу. Что уж говорить про одновременное содержание во всех областных центрах боеспособных отрядов быстрого реагирования на угрозу общественных беспорядков!

В захватах западноукраинских ОГА участвовало, смешно сказать, по несколько десятков человек – не тысячи и даже не сотни, и вот, нате, не нашлось в областном центре пары автобусов «космонавтов», которые бы их остановили! Распад, полный и окончательный распад всей силовой вертикали, который ничем уже не замаскируешь. Власть валяется на земле…

Вопрос только в том, кто же наклонится и возьмёт её себе. Выяснилась, к тому же, еще одна предсказуемая вещь: задержанные «блокадники» признались, что работают за мелкий прайс – всего за 400 гривен в сутки, что для судимых люмпенов, коих половина среди «активистов» — приличные деньги.

И завершить всё вышеизложенное надо двумя вопросами:

Во-первых, кто платит? Ну да, 400 гривен на человека – деньги вроде и небольшие, но на двести человек – это уже 80 000 гривен в сутки, не считая расходов на бензин, продовольствие и снаряжение, и два месяца блокады влетели некоему спонсору, как минимум, в несколько миллионов. Абстрактный мелкий предприниматель такую нагрузку явно не потянет, тут видна рука олигарха хотя бы среднего уровня. Кто он, этот олигарх и каковы его цели?

Во-вторых, долго сможет ли власть противостоять угрозам одновременных «булавочных уколов» — рассредоточенных, но очень болезненных репутационно и финансово – захватов ОГА, блокировке властного бизнеса, редутам по каждому поводу там и сям? «Тришкин кафтан» украинской государственности рвётся во всех местах сразу, и латать эти прорехи суматошно гастролирующим спецназом вряд ли долго получится.

Кажется, эпоха столичных майданов сменяется «майданной лихорадкой» на всей территории страны. Паразиты, вызывающие её, немногочисленны, но когда иммунитет ослаблен до крайности – их много и не надо.