Руки

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Золотые — именно так можно сказать о руках гончара. И нет в этом никакого преувеличения. Мастер буквально на ваших глазах превращает обыкновенную глину в удивительно красивую посуду.

* * *

Счастье, когда человек чувствует красоту. Эта симпатичная девушка, прогуливаясь по родному Абакану, обратила внимание на капельки оттаявшего снега, летевшие с крыши, подставила под них ладошки — и получился серебряный салют пришедшей весне!

* * *
Руки, они без слов могут многое рассказать о человеке, о его радости, печали, усталости, нежности — да обо всей его жизни.

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