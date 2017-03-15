Саботаж Крыма: российский полуостров лишили стенда на форуме «Интурмаркет-2017» в Москве

Открывшийся сегодня в Москве крупный форум Интурмаркет-2017 начался с казуса — Крым остался без общего стенда. Делегацию от полуострова подвела компания ООО «АТИС», выигравшая тендер на подготовку Крыма к участию в событии.

Республика Крым оказалась представлена только несколькими туроператорами и объектами размещения. При этом в деловой программе выставки полуостров не упоминается вовсе — хотя по итогам тендера компания ООО «АТИС» должна была подготовить экспозицию (в том числе стенд) на сумму 571 тыс. рублей. В итоге попытка республики привлечь в регион туристов из-за рубежа и повысить число отдыхающих осталась без визуализации.

Вместо большого стенда Крым представлен в Москве маленьками локациями

Тем не менее крымчане нашли выход из ситуации. Представители муниципалитетов Евпатории и Керчи, объединив усилия, договорились с организаторами и быстро разместили материалы на не занятом 4-метровом стенде.

В Минкурортов Крыма настроены возместить ущерб, нанесенный региону казусом на Интурмаркете-2017.

«Мы разыграли конкурс по 44-ФЗ. Его победитель опустил цену на 30%, — объяснил «Примечаниям» министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий. — Эта компания подвела нас и весь Крым в целом. После выставки мы начнем судебный процесс. Вероятно, не выполнивший обязательства победитель тендера будет занесен в черный список недобросовестных поставщиков».

Источники в министерстве говорят, что недобросовестный поставщик денег от республики не получит: работы не были выполнены качественно и в срок.

Как сообщила «Примечаниям» замминистра курортов и туризма РК Анна Нерозина, Крым все же будет полноценно презентован в Москве в ближайшие дни. Отдельную деловую программу представители региона вместе с Ростуризмом проведут в пресс-особняке «Аиф», на мероприятие зарегистрировалось более 100 туроператоров и турагентов из Москвы и Московской области.