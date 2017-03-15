Сегодня в Хакасии стартует Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах

В соревнованиях, которые пройдут с 15 по 20 марта в Вершине Тёи, примут участие более 70 сильнейших спортсменов страны, победители чемпионатов Европы и мира по ориентированию.

Вместе с тренерами, специалистами и судьями Республику Хакасия посетит около 100 человек из Красноярского и Пермского краев, Тамбовской, Вологодской, Нижегородской, Томской областей, городов Санкт-Петербург и Москва, республик Башкортостан и Хакасия, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ. Стоит отметить, что Чемпионат России в Хакасии, это своеобразная репетиция перед финалом Кубка мира, который также пройдет в Вершине Тёи в 2020 году.

Программа соревнований:

15 марта

12:00-15:00 работа мандатной комиссии;

15:00-17:00 тренировочный полигон;

17:00 судейская.

16 марта

11:00 старт классической гонки (общий старт).

17 марта

11:00 старт классической гонки;

18:00 торжественное открытие соревнований в ДК «Горняк» и награждение за два дня.

18 марта

11:00 старт эстафеты – 3 этапа;

13:00 цветочная церемония награждения победителей и призеров.

19 марта

11:00 старт марафонской дистанции – 3 этапа;

13:00 цветочная церемония награждения победителей и призеров.

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