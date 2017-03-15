Сегодня в Хакасии стартует Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах

В соревнованиях, которые пройдут с 15 по 20 марта в Вершине Тёи, примут участие более 70 сильнейших спортсменов страны, победители чемпионатов Европы и мира по ориентированию.
Вместе с тренерами, специалистами и судьями Республику Хакасия посетит около 100 человек из Красноярского и Пермского краев, Тамбовской, Вологодской, Нижегородской, Томской областей, городов Санкт-Петербург и Москва, республик Башкортостан и Хакасия, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ. Стоит отметить, что Чемпионат России в Хакасии, это своеобразная репетиция перед финалом Кубка мира, который также пройдет в Вершине Тёи в 2020 году.
Программа соревнований:
15 марта
12:00-15:00 работа мандатной комиссии;
15:00-17:00 тренировочный полигон;
17:00 судейская.
16 марта
11:00 старт классической гонки (общий старт).
17 марта
11:00 старт классической гонки;
18:00 торжественное открытие соревнований в ДК «Горняк» и награждение за два дня.
18 марта
11:00 старт эстафеты – 3 этапа;
13:00 цветочная церемония награждения победителей и призеров.
19 марта
11:00 старт марафонской дистанции – 3 этапа;
13:00 цветочная церемония награждения победителей и призеров.
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