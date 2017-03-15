Студенты Хакасского госуниверситета готовят городской пушкинский праздник

Проект студентов музыкального колледжа ХГУ на абаканском городском конкурсе «Молодежная инициатива – 2017» получил грант в 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Пушкину 18!» был высоко оценен экспертами в направлении «Проекты по развитию молодежных инициатив «Есть идея»».

- Эти средства будут использованы на организацию городского праздника, посвященного 218-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Его открытие состоится 6 июня в Преображенском парке Абакана, - отметила преподаватель музыкального колледжа ХГУ Татьяна Шинкарева.

Конкурс «Молодежная инициатива» проводится с 2005 года. За это время в Абакане реализовано 150 проектов.

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