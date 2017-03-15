Тихий шорох уходящих шагов

Хакасский национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Кызласова — одно из знаковых мест Хакасии, где можно проникнуться духом прошедших эпох, где каждый посетитель чувствует гордость и уважение к родной земле. Именно с музея многие туристы начинают своё знакомство с Хакасией.

«А вы ещё в «старом» или уже в «новом» музее работаете?» В последнее время этот вопрос чаще всего приходится слышать мне и моим коллегам. Но не музей построен, а его новое здание. А здание — это ещё не сам музей. Музей — это то, что внутри него.

Обычно в представлении многих людей музей ассоциируется с его экспозициями. Это закономерно, поскольку они являются видимой частью айсберга, с которым можно образно сравнить музей.

Ведь для обычных посетителей та огромная научная работа, которая ведётся в музее по изучению различных событий, комплектованию, учёту, описанию и обеспечению сохранности музейных фондов, малоизвестна или не известна вовсе.

«Лица не общим выраженьем...»

Экспозиция (от лат. «expositio» — выставлять, выкладывать) — основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются через демонстрацию экспонатов, размещённых в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений. Экспозицию музея можно сравнить с лицом, выделяющим его в ряду профильных музеев. И мы не найдем двух музеев с одинаковыми экспозициями. Но со временем любая, даже самая современная экспозиция морально и физически устаревает и требует обновления.

На сегодняшний день лицо Хакасского национального краеведческого музея представлено шестью новыми экспозициями, которые были созданы сотрудниками музея в 2008 — 2013 годах:

«Природные богатства Хакасии» — это первый зал, с которого начинается обзорная экскурсия по музею, где представлен неповторимый природный ландшафт Хакасии с разнообразными экспонатами животных, рыб, птиц и растений.

«Недра Хакасии» — зал, в котором посетители знакомятся с полезными ископаемыми и природными ресурсами нашей республики.

«Древняя история Хакасии». В зале археологии представлена история Хакасии с периода палеолита до тагарской культуры: керамические сосуды всех археологических культур, каменные, медные и бронзовые украшения и орудия труда, миниатюрные каменные изваяния окуневской культуры. Впервые представлены натуральные реконструкции жилища-поселения Торгажак, мужского и женского костюмов карасукского времени.

«Дворянское гнездо» — зал искусства. Здесь вы увидите единственную за Уралом коллекцию предметов художественной мебели, произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI — XIX веков из собрания петербургских антикваров И.Н. Карачаковой-Картиной и Г.И. Козаченко.

«Леонид Романович Кызласов — выдающийся исследователь России» — экспозиция, повествующая о жизни и деятельности известного учёного-археолога, профессора Московского госуниверситета, внёсшего значительный вклад в мировую историческую науку, чьё имя с 2007 года с гордостью носит Хакасский национальный краеведческий музей.

Неожиданные впечатления

За прошедшие годы с экспозициями музея познакомились сотни тысяч гостей и жителей Хакасии, были проведены тысячи музейных мероприятий, посетителями оставлены сотни восторженных отзывов. Вот только несколько из них: «Очень понравилось! 10 лет назад переехали в Минусинск из Алма-Аты. Впервые в вашем музее. Впечатление огромное, особенно на втором этаже, просто кусочек Эрмитажа!..» (2013 г.), «Благость и чувство лёгкости заполняют душу при виде данных экспозиций...» (2014 г.), «Мы приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Были наслышаны о Вашем музее давно. Но впечатление от личного посещения и просмотра всех экспозиций превзошли все наши ожидания...» (2014 г.), «Спасибо за замечательные экспозиции и за сохранение памяти выдающегося ученого Л.Р. Кызласова! Имел счастье быть его учеником...» (2014 г.), «Музей в последнее время радует новыми идеями, новыми мероприятиями. Нести людям прекрасное — одна из важнейших функций музея!» (2015 г.), «Прекрасный музей замечательного края гостеприимных людей. Желаем музею скорейшего и безболезненного переезда в новый дом, который будем рады снова посетить» (посольство Эстонии в Москве, 8 июня 2015 года).

Самый знаменитый лось Хакасии

Сегодня музей стоит на пороге больших перемен: для него построено новое здание — сбылась мечта многих поколений хакасских музейщиков, мечтавших о том, что когда-нибудь у главного музея республики будет собственное просторное и современное помещение. И сейчас у сотрудников начинаются хлопоты, связанные с подготовкой к переезду. В старом здании предстоит демонтировать экспозиции, тщательно упаковать, аккуратно перевезти и правильно разместить в новых фондохранилищах более 146 тысяч предметов: от совсем крошечных до крупногабаритных. Например, чего стоит наш знаменитый экспонат, которому в этом году исполняется 40 лет, — это лось с раскидистыми рогами, высота которого составляет более двух метров. В инвентарной карточке о нём написано, что в 1977 году у Аскизского госпромхоза музеем была приобретена шкура лося весом 50 килограммов по цене 42 рубля 37 копеек. В этом же году для создания чучела был приглашён известный таксидермист Иван Матвеевич Путинцев, создатель многих таксидермических скульптур для музеев Сибири.

Уже совсем немного времени остаётся до того момента, когда мы покинем старое здание — завершится ещё один этап развития музея, прежде чем будет открыта его новая страница уже в Республиканском музейно-культурном центре. Расставаться со ставшим для всех таким родным «музейным домом» немного грустно, но это светлая грусть, ибо планов о том, как мы будем обживать наш новый дом (осваивать музейные пространства, создавать новые экспозиции), громадьё. Сотрудниками музея уже подготовлены концепции и тематические планы новых экспозиций, на очереди привлечение крупных музейных специалистов для архитектурно-художественного проектирования и монтажа экспозиций. Но прежде чем посетители смогут увидеть новое лицо музея — экспозиции, которые будут соответствовать мировым стандартам, пройдёт ещё не один год.

...И, возможно, спустя много лет посетитель Республиканского музейно-культурного центра скажет: «А вот я помню, когда музей был в другом здании, там был...».

Не упустите и вы свою возможность — приходите в старое здание музея, приводите своих детей и внуков, чтобы запомнить сегодняшнее лицо музея.

Мы вас ждём!

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