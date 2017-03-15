Уфологи США обвинили НАСА в сокрытии базы инопланетян на Луне

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Уфологи США обвинили НАСА в сокрытии базы инопланетян на Луне

Сенсационное заявление сделали американские уфологи - на Луне, оказывается, есть база инопланетян. К такому выводу они пришли, изучая снимки с орбитального зонда. На них они увидели объект с очертаниями правильной округлой формы. Края его словно приподняты над поверхностью, а в центре видно нечто похожее на башню.

Там же обнаружен еще один объект – в форме треугольника. Он, по данным американских уфологов, еще и перемещается. Бесследно исчезает и позже обнаруживается в другом месте.

Размеры объектов просто огромны. Уфологи уверены, что не заметить такое в NASA просто не могли. По мнению экспертов, космическое агентство США замалчивало это  сенсационное открытие. В NASA на это отвечают, что уфологи в который раз выдают желаемое за действительное.

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