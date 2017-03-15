Украинские полицейские открыли огонь по нацистам, блокирующим Донбасс

Украинские правоохранители открыли предупредительный огонь, пытаясь остановить колонну автомобилей с радикалами, пытающимися прорваться через Славянский блокпост. Участники блокады Донбасса попытались вступить в драку с полицейскими, сообщает «112 Украина».

«Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен был в это время находиться в больнице», - сообщает издание со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.