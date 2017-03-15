В этом мире должен каждый слушать время

...и отважно в ногу с временем шагать. Эти слова песни из фильма «Приключения Электроника» как нельзя лучше подходят нашим героям, участникам чемпионата «Молодые профессионалы», проходившего в Хакасии с 27 февраля по 3 марта.

Школьники соревновались на тех же конкурсных площадках, что и студенты, но только по двум номинациям (как почему-то принято сейчас говорить, компетенциям): «Электромонтажные работы» и «Робототехника». Участие ребятишек во взрослом чемпионате (WorldSkills) вполне логично: JuniorSkills — это программа ранней профориентации, в это дело вполне вписываются и заявленные номинации. Особенно робототехника — тема ближайшей перспективы, и к тому времени наши юные конструкторы и программисты вполне дозреют до практической работы в этом направлении, уже в школе и центрах детского творчества усвоив азы. И даже «буки» и «веди».

— Строго говоря, робототехника не совсем подходит под задачи профориентации, ведь нет пока такой профессии «робототехник», но то, что ребята здесь делают, пригодится везде, — уточняет Александр Терещенко, старший региональный эксперт, педагог дополнительного образования абаканского Центра детского творчества.

В один из дней соревнований в просторном зале Хакасского политехнического колледжа на не менее просторном столе сновали туда-сюда забавные на вид машинки-роботы. А их создатели (вот они, профессионалы будущего) были очень собранны и сосредоточенны: жёсткие задания, жёсткая степень судейства... Ребята должны были автоматизировать процесс сортировки и размещения на складе «товара» условной торговой компании, создав для этого дела автономный робот из конструктора Lego. Первый соревновательный день отводился на сборку робота «с нуля» и подготовку набора базовых программ, а второй и третий — как раз на приём и сортировку «товара» на складе.

— В компетенции «робототехника», — продолжил Александр Юрьевич, — соревнуются школьники двух возрастных групп, сегодня на площадке младшие (10 — 13 лет), из первой и десятой абаканских школ и Аскизского лицея-интерната имени Чебодаева. Всего десять участников, по два человека в команде. Первый отвечает за сборку робота, второй — за программу.

— И один, который, простите за каламбур, второй, справляется?

— Изначально программу ребёнок пишет вместе с руководителем. Но на соревнованиях никто не имеет права вмешиваться: школьник всё сам должен исправить, по ходу дела. Оценивается правильность действий, а не скорость.

— Правда, — улыбаются представители Центра детского творчества Абакана Татьяна Ромашова и Жанна Ростовцева, — ребятишки так болеют друг за друга, за общее дело, что помогают товарищам — порой даже в ущерб собственным баллам.

Действительно, дело это общее, а политика — государственная. Ведь те же операции, что делают сегодня ребячьи мини-роботы на большом демонстрационном столе, выполняют роботы и на заводе. Правда, на реальном производстве многое пока ещё в перспективе. Но в абаканском ЦДТ дело будущего уже поставлено на широкую техническую ногу — это целое творческое объединение «Мобильная робототехника». Кроме занятий, мастер-классов и так далее, здесь регулярны соревнования, например, «Робот ф 1» («Формула 1» для роботов), и тут уж, понятно, дело в скорости.

— А несколько недель назад, — говорит Жанна Ростовцева, — прошёл конкурс «ИКаР» («Инженерные кадры России»). Вместе с нынешним чемпионатом — два мероприятия в один месяц, и оба — впервые. До этого у нас не было выхода на федеральный уровень, а теперь победители полетят в Москву, где пройдёт финал соревнований по робототехнике.

Успехам предшествует большая подготовка. Слова эти привычные, а на деле — и трудно, и затратно. Как сказали собеседницы, поля для соревнований заказывали в Москве, а один «роботёнок» стоит примерно 50 тысяч рублей. Ну а сегодня пацанам нет дела до окружающего мира: всё их внимание захватило поле с сортирующими «товар» умными машинками.

— Кстати, здесь только мальчишки?

— Здесь и сегодня, да, мальчишки, — отвечает Александр Терещенко, — но это не показатель. У меня занимается девочка-четвероклассница Варвара Есина, она поедет на соревнования в Москву. Понемножку отодвигает в сторону и своего брата, Дениса... В робототехнике главное — увлечённость, желание. Дело-то это трудоёмкое.

Потому, что дело это далеко не одного дня, эксперт по робототехнике из Аскизского лицея-интерната Николай Чебодаев поначалу сомневался, стоит ли принимать приглашение на чемпионат.

— Мы пока новички, — говорит Николай, — но попробуем. Ребята первый год занимаются: мы выиграли грант на комплект по робототехнике. Я сам хочу ещё подучиться, чтобы дать детям больше знаний... Сегодня же делаю ставку на пятиклас-сника Александра Шахматова, капитана нашей команды: он человек понимающий, заинтересованный. К тому же самостоятельный. Увлекается программированием, а робототехника соприкасается с этим занятием.

Как позже выяснилось, не зря делали ставку на Сашу Шахматова. Победили в JuniorSkills две команды: Сергей Пугач и Денис Баутин из Центра детского творчества Абакана и Александр Шахматов и Константин Чанков из Аскизского лицея-интерната.

Сегодня ребятишки создают роботиков, а завтра поручат работу на настоящем производстве

уже «выросшим» роботам.

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