В Индии создали танк Arjun Mk.II – монстра, неспособного выезжать за пределы пустыни

Индия давно пытается заменить иностранные танки на отечественные. Целых тридцать семь лет индийские инженеры бились над бронированной машиной, названной в честь Арджуна — одного из главных героев «Махабхараты» и друга Кришны. В первой модификации «Арджун» появился семь лет назад, но вместо 2000 единиц, армия ограничилась 124 из-за ненадёжности ходовой части.

Два года назад индийские мастера танкостроения создали вторую модификацию «Арджуна», которая оказалась немногим лучше первой. Масса этого танка составляет 73 тонны. Для сравнения: наш Т-90 весит всего 46.5 тонн. С такой массой впору переименовывать его в «Бхиму» — в честь брата Арджуны, который славился прожорливостью, огромными размерами и тучностью.

Из-за чрезмерного веса «Арджун» может передвигаться только по пустынной местности, а в других почвах он просто застрянет. Инфраструктура Индии не позволяет перемещать новые танки к границам страны, для патрулирования которых он и был создан. Министерство обороны дало задание разработчикам снизить вес машины за счёт использования новых материалов. Всё, что пока удалось сделать — уменьшить массу башни на три тонны.

Если индийским танкостроителям не удастся в обозримые сроки значительно облегчить «Арджун», то армия от него просто откажется, ибо кому нужен танк с ограниченной проходимостью. С первым «Арджуном» так и вышло: армия решила обновить парк бронетанковых войск за счёт российских Т-90.

Что сделает Министерство обороны Индии в сложившейся ситуации, не сообщается, но можно предположить, что либо просто закупит готовые иностранные машины, либо предложит совместный проект с Россией или Китаем. В авиастроении такой опыт уже есть. Наш ВПК может с большими шансами на успех побороться за индийский рынок.