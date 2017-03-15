В районе села Белый Яр сегодня проведены взрывные работы для предотвращения образования ледовых заторов на реке Абакан

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Это важнейшие противопаводковые мероприятия, при помощи которых можно защитить близлежащую территорию от подтопления.

— Река в этом месте разделяется на два русла, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хакасии Роман Стрельников. — Если лёд осядет на мелководье, есть угроза подтопления Белого Яра. Взрывное рыхление — самый надёжный способ разрушить торосы и пропустить воду.

Сотрудники ООО «Кузбасспецвзрыв» заложили в лунки взрывчатку, смонтировали взрывную сеть. Минутная готовность, обратный отчёт времени — взрыв. Он разрыхлил лёд на площади в 300 на 30 метров. Завтра этим же методом превратят в ледяное крошево «полотно» на реке Абакан в Абазе. По прогнозам синоптиков ледоход ожидается уже в начале апреля. 

 

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