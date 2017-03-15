В России стартовала Неделя высоких технологий

Мир инноваций, самых смелых экспериментов и открытий в ближайшие дни станет ближе для 300 тысяч детей и подростков. Началась Неделя высоких технологий - большой праздник знаний. Старт дали в Сочи, в образовательном центре для одаренных детей «Сириус».

То, что просто для этих детей — не каждый взрослый осилит. Явление резонанса им еще не показали, а у них в голове уже готовая формула и ответ. В сочинском образовательном центре «Сириус» началась Неделя высоких технологий. Сюда приехали представители ведущих корпораций атомной, космической и нано-отраслей. Выступления и мастер-классы могли смотреть школьники по всей стране онлайн.

Пока в одной аудитории говорят о современных атомных разработках, в другой — о космических технологиях. Послушать вместе с юными физиками пришли даже лирики из гуманитарного потока.

«Мне кажется, что стихи здесь должны создаваться, потому что космос - это одна из самых лирических тем, о которых следует говорить», - считает Ангелина Куликова из Череповца.

К взрослому разговору с детьми всю ночь готовились и лекторы. Вопросы и правда были не из легких: на Марсе нашли воду, а смогут ли найти жизнь? Или не менее сложные — о строительстве ракетных двигателей на метане, и сможет ли этот газ полностью заменить жидкий водород и керосин. С таким подходом, надеются организаторы, скоро в отрасли появятся и новые кадры.

«Если один, два, три человека, скажем, захотят поступать в наши вузы, подойдут, заинтересуются, как-то свою карьеру будут связывать с нашей отраслью - три потенциальных гения. Наверное, будет полезный КПД такого проекта. Нужны хорошие креативные инженеры, понимающие, что такое инженерное дело сегодня», - говорит директор Информационно-исследовательского центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон.

Образовательный центр для одаренных детей создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Здесь был главный медиа-центр Олимпиады, а сейчас это творческие лаборатории для школьников. Но опыты, которые в них ставят, ушли далеко от школьной программы. Здесь показывают, как ведет себя спутник на орбите Земли, и неслучайно это делается с помощью телефонов.

«Сотовый телефон — это один из возможных спутников будущего. Более того, в 2013 году уже был запущен телефон, который снимал поверхность Земли. Потому то, что у детей есть — это спутники будущего», - говорит лектор.

Неделя высоких технологий проходит по всей стране. Ожидается, что участие в ней примут более 300 тысяч детей. А научную атмосферу в «Сириусе» прерывают общие «танцевальные» перемены вместе с гуманитарной сменой. И здесь уже с трудом отличаешь, кто только что читал стихи, а кто вспоминал формулы и делал расчеты.