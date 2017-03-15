В Стокгольме иранский фестиваль перерос в беспорядки и сексуальные домогательства

Два человека пострадали в Стокгольме во время беспорядков во время персидского праздника — Чаршамбе сури. Его еще называют Красной средой. В центре шведской столицы собрались несколько тысяч выходцев из Ирана. Под конец торжества — молодые люди стали вести себя агрессивно.

В полицию стали поступать заявления о нападениях и сексуальных домогательствах. Стражи порядка вывезли из стокгольмского парка около тридцати человек и вывели на улицы дополнительные патрули, передает "Россия 24".

В полицию также поступили заявления о нанесении увечий и сексуальных домогательствах. Беспорядки продолжались также и в поезде из Стокгольма в университетский город Упсала, расположенный в 70 километрах от столицы. Туда 200 участников фестиваля возвращались после окончания праздника в стокгольмском парке Кунстрэдгорден. На железнодорожной станции в Упсале дежурили 13 патрулей полиции, в пригороде Болста — шесть.

Чаршамбе сури — это праздник огня, который отмечается в ночь на последнюю среду уходящего года. По иранскому календарю, он завершится 20 марта.