В Хакасии борются с серыми зарплатами

В Госкомзанятости республики работает телефон «горячей линии» по вопросам оплаты труда и неформальной занятости.

Решить проблему неформальной занятости без участия самих работников, получающих заработную плату по «серым» схемам, сложно. Уполномоченный орган власти, координирующий в Хакасии эту работу, Госкомзанятости Хакасии призывает жителей республики, получающим заработную плату «в конверте», или если их работодатель уклоняется от заключения трудового договора, обратиться по телефону «горячей» линии по вопросам оплаты труда 8 (3902) 22-23-63, сообщается на сайте правительства.

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