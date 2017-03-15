В Хакасии борются с серыми зарплатами

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Госкомзанятости республики работает телефон «горячей линии» по вопросам оплаты труда и неформальной занятости.

Решить проблему неформальной занятости без участия самих работников, получающих заработную плату по «серым» схемам, сложно. Уполномоченный орган власти, координирующий в Хакасии эту работу, Госкомзанятости Хакасии призывает жителей республики, получающим заработную плату «в конверте», или если их работодатель уклоняется от заключения трудового договора, обратиться по телефону «горячей» линии по вопросам оплаты труда 8 (3902) 22-23-63, сообщается на сайте правительства.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 19 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,264